Среда, 14 Июня 2023 19:26

АрмИнфо. Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс. Об этом 14 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Сергея Багратяна.

По словам министра, Баку предпринимает попытки навязать Еревану условия, которые выгодны ему, а не всем сторонам. <Это уже не первое проявление Азербайджаном своих устремлений, уверен, что инцидент в районе Ерасха будет не последним таким проявлением. На этом фоне Армения и международное сообщество должно занять резкую позицию по такого рода явлениям, либо стороны ведут переговоры с добрей волей, стремясь найти взаимоприемлемые решения, либо, если применяется сила, то такая политика как минимум неприемлема для нас, и надеемся - для международного сообщества тоже>, - подчеркнул глава МИД РА.

Он отметил, что Азербайджан целенаправленно пытается воспрепятствовать реализации в Армении крупного проекта и помешать экономическому развитию страны. "В Ерасхе строится предприятие, которое внесло бы существенный вклад в экономическое развитие Армении. Однако Азербайджан сначала выступил с ложными экологическими обвинениями, хотя Армения строго соблюдает все свои международные обязательства, о чем было соответствующее заявление, а затем попытался силовым путем сорвать проект. И в данном случае речь идет не только о поползновении на суверенную территорию Армении, нарушении режима перемирия, но и о преднамеренной попытке воспрепятствовать реализации проекта", - сказал министр.