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АрмИнфо. Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс. Об этом 14 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Сергея Багратяна.
По словам министра, Баку предпринимает попытки навязать Еревану условия, которые выгодны ему, а не всем сторонам. <Это уже не первое проявление Азербайджаном своих устремлений, уверен, что инцидент в районе Ерасха будет не последним таким проявлением. На этом фоне Армения и международное сообщество должно занять резкую позицию по такого рода явлениям, либо стороны ведут переговоры с добрей волей, стремясь найти взаимоприемлемые решения, либо, если применяется сила, то такая политика как минимум неприемлема для нас, и надеемся - для международного сообщества тоже>, - подчеркнул глава МИД РА.
Он отметил, что Азербайджан целенаправленно пытается воспрепятствовать реализации в Армении крупного проекта и помешать экономическому развитию страны. "В Ерасхе строится предприятие, которое внесло бы существенный вклад в экономическое развитие Армении. Однако Азербайджан сначала выступил с ложными экологическими обвинениями, хотя Армения строго соблюдает все свои международные обязательства, о чем было соответствующее заявление, а затем попытался силовым путем сорвать проект. И в данном случае речь идет не только о поползновении на суверенную территорию Армении, нарушении режима перемирия, но и о преднамеренной попытке воспрепятствовать реализации проекта", - сказал министр.
|Looking back is yet to come: Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году отметит 20- летний юбилей
|Военная полиция МО РА призывает граждан воздерживаться от любых действий, направленных на нанесение ущерба репутации ВС
|МИД: Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс
|Министр: в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций региона имеется некоторый прогресс
|Правительство Армении будет уделять пристальное внимание качеству образования в русских классах армянских школ
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|Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе призвал прекратить огонь на фоне напряженности в Ерасхе
|Парламент Грузии ратифицировал соглашение об азербайджано-грузинском оборонном сотрудничестве
|Ардшинбанк подарит путевку в Тунис победителю акции Mastercard.
|Россия и США меняют послов в Азербайджане
|Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки транспортных и экономических связей в регионе
|ЮКЖД приступила к летним перевозкам по маршруту Ереван - Батуми
|Депутат от партии власти: до 2018 года в Армении наблюдалась извращенная атмосфера во всех областях
|Вражеские силы продолжают обстреливать Ерасх
|В комитете по внешней политике фламандского парламента Бельгии принята резолюция по Арцаху
|Участившие обстрелы территории Армении не могут не вызывать озабоченности - депутат от партии власти
|В годовщину смерти Рафаэля Котанджяна артисту установили памятник
|Минобороны Армении: Два иностранца пострадали в результате вражеской провокации в направлении Ерасха
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Посольство США в Ереване призвало своих граждан не посещать приграничные регионы Армении и Арцах
|Армения и Азербайджан согласились участвовать в публичных слушаниях в ЕСПЧ
|Посол: отсутствие целенаправленных карательных мер в отношении Азербайджана может привести к новой агрессии против демократической Армении
|В Армении не произошло каких-либо серьезных изменений в перечне монополистов, поставляющих в Армению различные товары – оппозиционер
|В Госдепе США с нетерпением ожидают еще одного раунда переговоров в Вашингтоне между Ереваном и Баку, но не называют ее конкретных сроков
|Жозеп Боррель: Очень важно, то, что Армения впервые включила Нагорный Карабах в состав территории Азербайджана
|РПА: В рядах евродепутатов есть люди гораздо более армянские, чем представляющий Армению Никол Пашинян
|В МИД Армении призвали международное сообщество обуздать экспансионистские амбиции Азербайджана
|В результате огня, открытого ВС Азербайджана в направлении Ерасха поврежден гражданский автомобиль и строение
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Минобороны Азербайджана
|Замглавы МИД РА: Агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира
|Жозеп Борель: Установка Азербайджаном КПП противоречит усилиям по укреплению доверия между сторонами
|Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении, с армянской стороны потерь нет
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения принял директора Института Геофизики и инженерной сейсмологии им.А.Назарова НАН
|ВТБ (Армения) запускает онлайн-кредитование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат Карен Алавердян был избит в полицейском участке при исполнении своих профессиональных обязанностей - заявление
|Пашинян поздравил Лукашенко с 30-летием дипотношений между Арменией и Беларусью
|Азербайджан и Турция проведут в этом году 16 совместных учений
|Высокопоставленная российская делегация посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за нанесение ущерба недвижимым памятникам
|Рубен Варданян: Ценность Арцаха с точки зрения сохранения Армении для Монте была очевидна
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Третука и Сотка
|В МИД Армении убеждены: Азербайджан готовит почву для новой агрессии в отношении Арцаха
|Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в оккупированном Шуши
|Вице-премьер: Союзнические отношения народов Армении и России являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества
|Сергей Копыркин: Недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ
|Омбудсмены Арцаха и Армении провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки в связи с ситуацией вокруг НКР
|Омбудсмен Арцаха опубликовал обновленный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады НКР Азербайджаном
|Июль этого года ознаменуется фееричным событием: с 1 по 6 июля впервые в Армении состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week)
|Евросоюз в рамках проекта по стимулированию туризма в Армении содействовал открытию молоканского дома-музея "Чайбушка" в русском селе Фиолетово
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В отпуск на поезде
|Уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено
|Президент Арцаха Путину: Совместив наши стратегические интересы народы РФ и НКР смогут обеспечить для всех сторон стабильную атмосферу в регионе
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