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АрмИнфо. Армения крайне заинтересована в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций региона. Об этом 14 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Лилит Минасян.
Депутат привела выдержку из интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором глава турецкого государства отметил, что проблема "Зангезурского коридора" исходит не от Армении, а от Ирана. "Позиция Тегерана вызывает огорчение у Баку и Анкары. На самом деле, ситуация должна вызывать огорчение и у них (Ирана)", - заявил турецкой лидер, пожаловавшись на слишком высокие пошлины на перевозку ж/д грузов.
"Надеюсь, что эта проблема вскоре будет решена. При позитивном подходе к вопросам коммуникаций в регионе, можно сформировать единую ж/д и автомобильную сеть Турция-Азербайджан-Иран, и возможно будет открыть путь "Пекин-Лондон", - заявил Эрдоган, слова которого привела Минасян.
В ответ глава внешнеполитического ведомства РА, отказавшись комментировать заявление лидера третьего государства, вновь заявил об известной позиции Еревана - Армения заинтересована в скорейшем раблокировании всех транспортых и экономических коммуникаций региона, причем, произойти это может на основе известных принципов.
Мирзоян подчеркнул, что транспортные коммуникации должны находиться под юрисдикцией государств, по территории которых они проходят, они должны быть разблокированы на основе принципа равенства. Глава МИД РА напомнил об интенсивных переговорах, которые ведут по этому вопросу премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Мгер Григорян. <Мое частное и субъективное впечатление такого, что имеется некоторый прогресс, но окончательного результата пока нет>, - сказал Мирзоян, добавив, что указанные главой Турции проекты вполне могут уместиться и в программу <Армянский перекресток>.
|Looking back is yet to come: Кинофестиваль <Золотой абрикос> в этом году отметит 20- летний юбилей
|Военная полиция МО РА призывает граждан воздерживаться от любых действий, направленных на нанесение ущерба репутации ВС
|МИД: Азербайджан с применением силы постоянно пытается оказать давление на переговорный процесс
|Министр: в вопросе разблокирования транспортных коммуникаций региона имеется некоторый прогресс
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|Заявлением оппозиционного депутата НС должна заняться генеральная прокуратура РА - премьер
|Откровения Эрдогана: Иран препятствует открытию экстерриториального коридора через Сюникскую область Армении, а не армянские власти
|Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе призвал прекратить огонь на фоне напряженности в Ерасхе
|Парламент Грузии ратифицировал соглашение об азербайджано-грузинском оборонном сотрудничестве
|Ардшинбанк подарит путевку в Тунис победителю акции Mastercard.
|Россия и США меняют послов в Азербайджане
|Пашинян и Оверчук обсудили вопросы разблокировки транспортных и экономических связей в регионе
|ЮКЖД приступила к летним перевозкам по маршруту Ереван - Батуми
|Депутат от партии власти: до 2018 года в Армении наблюдалась извращенная атмосфера во всех областях
|Вражеские силы продолжают обстреливать Ерасх
|В комитете по внешней политике фламандского парламента Бельгии принята резолюция по Арцаху
|Участившие обстрелы территории Армении не могут не вызывать озабоченности - депутат от партии власти
|В годовщину смерти Рафаэля Котанджяна артисту установили памятник
|Минобороны Армении: Два иностранца пострадали в результате вражеской провокации в направлении Ерасха
|Вражеские силы продолжают обстреливать позиции АО Арцаха
|Посольство США в Ереване призвало своих граждан не посещать приграничные регионы Армении и Арцах
|Армения и Азербайджан согласились участвовать в публичных слушаниях в ЕСПЧ
|Посол: отсутствие целенаправленных карательных мер в отношении Азербайджана может привести к новой агрессии против демократической Армении
|В Армении не произошло каких-либо серьезных изменений в перечне монополистов, поставляющих в Армению различные товары – оппозиционер
|В Госдепе США с нетерпением ожидают еще одного раунда переговоров в Вашингтоне между Ереваном и Баку, но не называют ее конкретных сроков
|Жозеп Боррель: Очень важно, то, что Армения впервые включила Нагорный Карабах в состав территории Азербайджана
|РПА: В рядах евродепутатов есть люди гораздо более армянские, чем представляющий Армению Никол Пашинян
|В МИД Армении призвали международное сообщество обуздать экспансионистские амбиции Азербайджана
|В результате огня, открытого ВС Азербайджана в направлении Ерасха поврежден гражданский автомобиль и строение
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Минобороны Азербайджана
|Замглавы МИД РА: Агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира
|Жозеп Борель: Установка Азербайджаном КПП противоречит усилиям по укреплению доверия между сторонами
|Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении, с армянской стороны потерь нет
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения принял директора Института Геофизики и инженерной сейсмологии им.А.Назарова НАН
|ВТБ (Армения) запускает онлайн-кредитование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат Карен Алавердян был избит в полицейском участке при исполнении своих профессиональных обязанностей - заявление
|Пашинян поздравил Лукашенко с 30-летием дипотношений между Арменией и Беларусью
|Азербайджан и Турция проведут в этом году 16 совместных учений
|Высокопоставленная российская делегация посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за нанесение ущерба недвижимым памятникам
|Рубен Варданян: Ценность Арцаха с точки зрения сохранения Армении для Монте была очевидна
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Третука и Сотка
|В МИД Армении убеждены: Азербайджан готовит почву для новой агрессии в отношении Арцаха
|Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в оккупированном Шуши
|Вице-премьер: Союзнические отношения народов Армении и России являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества
|Сергей Копыркин: Недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ
|Омбудсмены Арцаха и Армении провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки в связи с ситуацией вокруг НКР
|Омбудсмен Арцаха опубликовал обновленный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады НКР Азербайджаном
|Июль этого года ознаменуется фееричным событием: с 1 по 6 июля впервые в Армении состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week)
|Евросоюз в рамках проекта по стимулированию туризма в Армении содействовал открытию молоканского дома-музея "Чайбушка" в русском селе Фиолетово
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В отпуск на поезде
|Уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено
|Президент Арцаха Путину: Совместив наши стратегические интересы народы РФ и НКР смогут обеспечить для всех сторон стабильную атмосферу в регионе
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