Среда, 14 Июня 2023 19:01

АрмИнфо. Армения крайне заинтересована в разблокировании транспортных и экономических коммуникаций региона. Об этом 14 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Лилит Минасян.

Депутат привела выдержку из интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором глава турецкого государства отметил, что проблема "Зангезурского коридора" исходит не от Армении, а от Ирана. "Позиция Тегерана вызывает огорчение у Баку и Анкары. На самом деле, ситуация должна вызывать огорчение и у них (Ирана)", - заявил турецкой лидер, пожаловавшись на слишком высокие пошлины на перевозку ж/д грузов.

"Надеюсь, что эта проблема вскоре будет решена. При позитивном подходе к вопросам коммуникаций в регионе, можно сформировать единую ж/д и автомобильную сеть Турция-Азербайджан-Иран, и возможно будет открыть путь "Пекин-Лондон", - заявил Эрдоган, слова которого привела Минасян.

В ответ глава внешнеполитического ведомства РА, отказавшись комментировать заявление лидера третьего государства, вновь заявил об известной позиции Еревана - Армения заинтересована в скорейшем раблокировании всех транспортых и экономических коммуникаций региона, причем, произойти это может на основе известных принципов.

Мирзоян подчеркнул, что транспортные коммуникации должны находиться под юрисдикцией государств, по территории которых они проходят, они должны быть разблокированы на основе принципа равенства. Глава МИД РА напомнил об интенсивных переговорах, которые ведут по этому вопросу премьер-министр Никол Пашинян и вице-премьер Мгер Григорян. <Мое частное и субъективное впечатление такого, что имеется некоторый прогресс, но окончательного результата пока нет>, - сказал Мирзоян, добавив, что указанные главой Турции проекты вполне могут уместиться и в программу <Армянский перекресток>.