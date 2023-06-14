Среда, 14 Июня 2023 18:14

АрмИнфо.Правительство Армении уделяло, и будет уделять пристальное внимание качеству образования, в том числе, и в русских классах армянских школ. Об

этом 14 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявила министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян.

По ее словам, в настоящее время в 46 армянских школах действуют классы с обучением на русском языке по армянским программам.

Министр подчеркнула, что всего в таких классах обучение проходят 6 тысяч детей, один из родителей которых является гражданином России. Андреасян заметила, что между образовательными ведомствами Армении и России ранее был заключен протокол, согласно которому стороны обязуются реализовать ряд совместных программ, направленных на повышение качества образования в русских классах, подготовке и переподготовке учителей, обеспечения этих классов образовательными материалами. В Армении уже есть хороший пример такого рода совместной программы, речь идет об армяно-китайской школе. В частности, правительство Китая инвестировало в инфраструктуру, построило школу, лаборатории, предоставило оборудование. "В этой школе можно изучать китайский язык, культуру и историю Китая. Правительство Китая командирует специалистов, оказывает дополнительную финансовую помощь. А над содержательной частью ведется совместная работа", - сказала Андреасян, добавив, что вопрос о создании новых русских школ обсуждается, особенно, на фоне притока россиян.