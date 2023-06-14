Среда, 14 Июня 2023 18:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 54Б на пр. Комитаса, жилой дом 11 на 1-ом переулке Грибедова, частные дома 6-22 на улице Г. Арцруни, частные дома 58-93 на улице О. Эмина, частные дома 36-69 на улице Манушяна, абоненты-жильцы жилых домов 12, 14, 15 в Норашене, абоненты-жильцы жилых домов 89, 93, 105, 101 на улице Бабаджаняна, жилые дома 1, 1/1а, 1/10, 2, 2/1а 2/10, 3, 3/1 в кв. “Аэрация”, общежитие N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 31/А, 33, 37 на пр. Тиграна Меца; жилые дома 1, 3, 5 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 5 на улице Корюна, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28-30 на улице Г. Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, частные дома 2, 8/8, 8/10, 10 на улице Г. Овсепяна, здание Государственного агентства здравоохранения, поликлиника № 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; ООО “Премиум Машинери Эй Эс”, ЧП “Ованнес Аристакесян”, жилые дома 28 на улице Манташяна, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, частные дома на 1-ой улице Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, частные дома на переулках 1-5 на 1-ой улице Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 9-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита, частные дома Арташатского шоссе, колхоз “Нор Ухи”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Кюрин, Овташат, Мармарашен, Ранчпар; село Норамарг;

10:30-12:30 частично село Ерасх; села Паруйр Севак, Тигранашен, Армаш;

10:00-13:00 частично село Айгаван;

11:00-12:00 частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

11:30-13:30 частично село Араксаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук, частично Ереванское шоссе; село Серс;

11:00-12:00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

10։00-13։00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 4-ом квартале, старшая школа N1, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10:30-16։30 улицы Пионеракан, Волкова, Интернационал, Кармир Банакаиннери, Анрапетутяна, Барекамутяна, Гарни, Гегард и частично 2-ом микрорайон в городе Абовян;

10։30-13։30 частично села Маяковский, Балаовит, воинская часть Балаовита;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11։00-16։30 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

10:00-15:00 воинская часть, прилегающая к городу Чамбарак, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селам Шоржа и Зил;

10։00-15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и кварталы “ДОСААФ”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11:00-15:00 частично город Гавар, частично улицы Бошнагян, Саядян, Налбандяна, Саят-Новы, Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), сельский муниципалитет, СНБ, следственный комитет, рынок Гавара, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, ЗАО “Айбизнесбанк”, ОАО “АКБА банк”, “Айэкономбанк”, спортшкола Гавара, драматический театр, ООО “АРА Нане”, полиция Гавара, суд, областная полиция Гегаркуника, ГНКО ‘Гос. медицинский колледж Гавара”, военный комиссариат Гавара, телестанция “Кявар”, медицинская амбулатория “Арабкир” в городе Гавар;

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Дсех;

11:00-13:00 кварталы “Тарон 1, 2, 3, 4”, приусадебный участок “Энергетик”, телебашня, военный поселок ‘Саваш”, разрушенная церковь, станции “Базум”, “Азнвадзор”, “Арчут” в городе Ванадзор и село Арчут.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 63/1, 65 на улице Орбели, жилой дом 7/3 на пр. Комитаса, частные дома 22-51/1 на улице Думани, частные дома 3-47/3 на переулке Каленца, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, жилой дом 24 на 36-ой улице Арабкира, частные дома 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 22-34 на улице Бабаяна, жилые дома 35/1, 35/2, 35/20, 33/2 и частные дома 1/3-19/3, 9/16–21/4, 47/2 на Тбилисском шоссе, частные дома 1/2, 81/1, 115/1 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 1-351, 13/10, 13/12, 23/6 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома, расположенные с правой стороны, на улице Мелкумова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), абоненты-жильцы жилых домов 42/2,42/4, 38, 38/2, 38 на пр. Исакова, жилые дома 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/7, 2/5, 2/8, 4, 5, 6 в кв. “Аэрация” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома квартала “Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11:00-16:00 жилые дома 3А, 43б, 45А и подъезды 6-8 жилого дома 45б на улице Хоренаци, жилой дом 34 на улице Нар-Доса;

11:00-17:00 жилой дом 30 на улице Кохбаци, жилые дома 1, 3а на улице Теряна, жилые дома 39, 42 на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилого дома 37 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

в Араратской области:

10:00-11:00 села Покр Веди и Таперакан; частично село Нор Кянк;

10:00-13:00 частично села Урцадзор и Ноякерт;

11:30-13:30 частично село Араксаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 частично улица Маштоца в городе Джермук;

10:30-12:30 частично село Гомк;

11:00-13:00 частично село Артабуйнк;

в Котайкской области:

10։00-13։00 общины Агверан, Арзакан, Бжни, Алапарс, газозаправочная станция “Ашнах”, станции сотовых операторов “Юком”, “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”;

10:30-16:30 частично села Нор Гехи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), квартал “Глобус”, “3-ий квартал Помпакаян”, квартал “Сарнаран 1”, квартал “Тнкаран”, село Артамет, ООО “Тигарбо”, собственник “А. Мартиросян”, ООО “Озем”, собственники “Г. Карапетян”, “Г. Хачатрян”, “Г. Авагян”, ООО ‘Эсенд”, “Клубничка Поляна”, собственник “Т. Дадаян”, ООО “Бей Энд Джи Груп”, собственники “С. Касабян”, ООО “Грин Дрим”;

13։00-16։00 жилые дома 12-21, 32-41 в 3-ем квартале, школа N3, больница, ресторан “Гинац Ванберг”, ясли-детский сад “Цицернак”, газовая районная контора и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00–15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и ДОСААФ) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

в Лорийской области:

10:00-13:00 квартал “Банаван” в городе Спитак; село Лернанцк;

13:00-16:00 частично село Артагюх.