Среда, 14 Июня 2023 18:13

АрмИнфо. Проблемы, вызывающие серьезную озабоченность, сохраняются в Азербайджане, несмотря на некоторые шаги, предпринятые для выполнения обязательств Совета Европы. Об этом говорится в заявлении докладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану Ян Лидделл-Грейнджер и Лиз Кристофферсен, принятом по итогам визита в Азербайджан 3-7 июня.

"Во время нашего визита мы рассмотрели ряд проблем, касающихся плюралистической демократии, верховенства закона и прав человека, как указано в резолюции 2184 (2017) Ассамблеи. Что касается плюралистической демократии, то мы с интересом принимаем к сведению план перехода от мажоритарной к пропорциональной системе в парламенте.

Однако нас по-прежнему беспокоит Закон о политических партиях от 16 декабря 2022 года, который может оказать сдерживающее воздействие на плюрализм в стране. Поэтому мы призываем власти к дальнейшему реформированию своей избирательной системы в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и БДИПЧ/ОБСЕ от 13 марта 2023 года", - говорится в заявлении содокладчиков.

"Что касается соблюдения верховенства права, мы принимаем к сведению различные шаги, предпринятые властями для борьбы с коррупцией, но подчеркиваем, что этот вопрос должен решаться на каждом уровне государства в соответствии с рекомендациями Группы государств против коррупции (GRECO).

Касаясь озабоченности по поводу независимости судебной власти, мы с удовлетворением отмечаем тот факт, что в настоящее время Парламент рассматривает законопроект, направленный на реформирование Судебно-правового совета, в частности путем учета рекомендаций органов Совета Европы относительно его состава", - отметили содокладчики.

Касаясь ситуации с правами человека, они приветствовали усилия Омбудсмена АР по защите прав личности, а также предстоящую реформу, направленную на расширение компетенции этого института. "Тем не менее, есть много вопросов, вызывающих серьезную озабоченность. Мы по-прежнему обеспокоены ограничениями права на свободу выражения мнений и, в частности, влиянием на положение СМИ, журналистов и блогеров Закона о СМИ от 30 декабря 2021 года, который налагает ряд регистрационных требований. Мы призываем власти без промедления внести поправки в него в соответствии с заключением Венецианской комиссии от 20 июня 2022 года, чтобы СМИ могли продолжать выполнять свою роль "общественного наблюдателя"", - отметили содокладчики ПАСЕ.

Они также выразили обеспокоенность продолжающимися ограничениями права на свободу ассоциаций и собраний и общим положением НПО, которые продолжают работать в очень ограничительных условиях, и отметили, что продолжат работать в этом направлении.

"Хотя мы принимаем к сведению усилия властей по соблюдению стандартов, вытекающих из Европейской конвенции о правах человека, мы вновь призываем их к полному и быстрому выполнению постановлений Европейского суда по правам человека в соответствии с последняя резолюция ПАСЕ 2494 (2023) по этому вопросу.

Что касается вопросов, связанных с конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, мы приветствуем недавний прогресс, достигнутый Азербайджаном и Арменией в достижении мирного соглашения, и призываем оба правительства активизировать свои двусторонние переговоры в этом отношении.

Мы приветствуем усилия властей Азербайджана по разминированию территории вокруг Нагорного Карабаха и восстановлению всей разрушенной инфраструктуры в этом районе, имея в виду, что эти процессы могут занять значительное время.

Что касается ситуации в Лачинском коридоре, мы вновь призываем к обеспечению свободы передвижения в соответствии с нашими предыдущими заявлениями (заявление от 26 апреля 2023 г.), решением Европейского суда по правам человека от 21 апреля 2023 г. и декабря 2022 года в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, и постановлением Международного Суда от 22 февраля 2023 года.

Мы также выражаем надежду, что миротворческие силы Российской Федерации покинут этот район не позднее ноября 2025 года", - говорится в заявлении содокладчиков ПАСЕ.