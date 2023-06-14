Среда, 14 Июня 2023 18:11

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии по защите прав человека и общественным вопросам Национального собрания Республики Армения, беспартийная Тагуи Товмасян призвала международных партнеров отреагировать на агрессивные действия Азербайджана, в результате которых пострадали иностранные граждане.

"Сегодня около 11:45 ВС Азербайджана открыли огонь в направлении строящегося металлургического завода с иностранными инвестициями в Ерасхе, в результате чего 2 иностранных гражданина получили ранения.

13 июня подразделения ВС Азербайджана, в очередной раз нарушив режим прекращения огня, открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в следующих направлениях: к северу, востоку и юго-западу от линии соприкосновения с Арцахом; Третук, Сотк (с применением миномета); в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении. В результате обстрела со стороны ВС Азербайджана в направлении Ерасха повреждены гражданский автомобиль и еще один объект", - констатировала Товмасян.

По ее словам, она адресовала своим международным коллегам письма, в которых обозначила, что Азербайджан грубо нарушает положения международного гуманитарного права, положения трехстороннего заявления от 9 ноября, и в целом права человека, а также препятствует любым международным усилиям по достижению мира.

"Я потребовала дать публичную оценку преступному поведению Азербайджана и принять меры для введения санкций против Азербайджана", - резюмировала Товмасян.