АрмИнфо.Инициативе Idram и IDBank «Сила одного драма» уже 3 года. За этот период компании направили более 128 млн драмов более чем в 20 фондов и поспособствовали реализации стратегически важных проектов. По словам председателя правления IDBank-а Мгера Абраамяна, инициатива «Сила одного драма» за этот период доказала, что является успешной программой корпоративной социальной ответственности.
«В первую очередь мы благодарны нашим пользователям, которые используют приложение Idram&IDBank не только за удобство и скорость, но и за понимание того, что за каждый их платеж мы перечисляем 1 драм в фонды, которые делают важную и ценную работу для нашей страны. Мы рады, что наши пользователи внимательно следят за тем, какие именно фонды становятся нашими бенефициарами. Мы благодарны также нашим фондам-партнерам, которые вносят большой вклад в развитие важных отраслей в нашей стране: здравоохранения, образования, обороны, охраны окружающей среды», — говорит Мгер Абраамян.
По словам директора компании Idram-а Арсена Кденяна, инициатива «Сила одного драма» не только состоялась, но и впечатляюще развилась. «Буквально несколько дней назад мы объявили о запуске инициативы «Сила одних драмиков». Как уже известно, приложение Idram Junior, которое предназначено для детей до 16 лет, уже запущено. С Idram Junior наши юные пользователи могут не только совершать бесконтактные QR-платежи, пополнять баланс телефона и совершать переводы, но и стать частью благотворительности. Мы теперь перечисляем 1 драм на инициативу за каждый платеж наших юных пользователей», - говорит Арсен Кденян.
Инициатива «Сила одного драма» продолжает свою деятельность, и собранные в июне одни драмы будут направлены на обустройство территории ежегодного лагеря «Айорди».
По словам Ваче Варданяна, координатора лагеря «Айорди», в лагере примут участие дети, потерявшие родителей в результате войны со всей территории Арцаха и Армении, а также дети, переселенные из Агавно и Бердзора. «Мы рады, что сумма инициативы IDBank-а и Idram-а в июне будет направлена в лагерь «Айорди». В то же время я должен отметить, что компании не в первый раз оказывают поддержку детям погибших военнослужащих», - говорит Ваче Варданян.
В течение 3-х лет «Сила одного драма» поддержала:
IDBank и Idram перечисляют 1 драм на инициативу «Сила одного драма» при оплате через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы Idram.am, IDBanking.am, терминалы компаний. Каждый из нас может стать послом доброй воли.
И да, все началось с одного драма.