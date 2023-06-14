Среда, 14 Июня 2023 18:02

АрмИнфо.Инициативе Idram и IDBank «Сила одного драма» уже 3 года. За этот период компании направили более 128 млн ​​драмов более чем в 20 фондов и поспособствовали реализации стратегически важных проектов. По словам председателя правления IDBank-а Мгера Абраамяна, инициатива «Сила одного драма» за этот период доказала, что является успешной программой корпоративной социальной ответственности.

«В первую очередь мы благодарны нашим пользователям, которые используют приложение Idram&IDBank не только за удобство и скорость, но и за понимание того, что за каждый их платеж мы перечисляем 1 драм в фонды, которые делают важную и ценную работу для нашей страны. Мы рады, что наши пользователи внимательно следят за тем, какие именно фонды становятся нашими бенефициарами. Мы благодарны также нашим фондам-партнерам, которые вносят большой вклад в развитие важных отраслей в нашей стране: здравоохранения, образования, обороны, охраны окружающей среды», — говорит Мгер Абраамян.

По словам директора компании Idram-а Арсена Кденяна, инициатива «Сила одного драма» не только состоялась, но и впечатляюще развилась. «Буквально несколько дней назад мы объявили о запуске инициативы «Сила одних драмиков». Как уже известно, приложение Idram Junior, которое предназначено для детей до 16 лет, уже запущено. С Idram Junior наши юные пользователи могут не только совершать бесконтактные QR-платежи, пополнять баланс телефона и совершать переводы, но и стать частью благотворительности. Мы теперь перечисляем 1 драм на инициативу за каждый платеж наших юных пользователей», - говорит Арсен Кденян.

Инициатива «Сила одного драма» продолжает свою деятельность, и собранные в июне одни драмы будут направлены на обустройство территории ежегодного лагеря «Айорди».

По словам Ваче Варданяна, координатора лагеря «Айорди», в лагере примут участие дети, потерявшие родителей в результате войны со всей территории Арцаха и Армении, а также дети, переселенные из Агавно и Бердзора. «Мы рады, что сумма инициативы IDBank-а и Idram-а в июне будет направлена ​​в лагерь «Айорди». В то же время я должен отметить, что компании не в первый раз оказывают поддержку детям погибших военнослужащих», - говорит Ваче Варданян.

В течение 3-х лет «Сила одного драма» поддержала:

Школам приграничных сел Лори и Тавуша,

Всеармянский фонд "Айастан",

Страховой фонд военнослужащих,

Центр реабилитации защитника отечества,

Фонд ВИВА,

Фонд "Ваге Меликсетян",

Фонд здоровья детей Армении,

Фонд «Преподавай, Армения»,

Фонд «Город улыбок»,

Организацию «My Forest Armenia»,

Благотворительный фонд «Дети Армении»,

Компания «КайлТек»,

Центр «Реабилитационный город героев»,

Фонд «4090»,

Благотворительный фонд "Арен Меграбян",

Фонд «Музыка для будущего»,

Установку водонагревателей в селах Арцаха,

Программу выявления профессионального потенциала участников войны,

Общественную организацию «Дорога Жизни»,

Лагерь «Хайорди».

IDBank и Idram перечисляют 1 драм на инициативу «Сила одного драма» при оплате через приложение Idram&IDBank, онлайн-платформы Idram.am, IDBanking.am, терминалы компаний. Каждый из нас может стать послом доброй воли.

И да, все началось с одного драма.