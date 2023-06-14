Среда, 14 Июня 2023 18:01

АрмИнфо. Заявлением депутата Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Агвана Варданяна должна заняться генеральная прокуратура РА. Об этом 14 июня в ходе правительственного часа, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Асмик Акопян, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Депутат привела выдержку из интервью Агвана Варданяна, в котором он говорил о необходимости формирования группы смертников, которые для прекращения полномочий действующего премьер- министра, были бы готовы пойти до конца, чтобы <освободить страну от этого зла>.

В ответ глава правительства заметил, что данное заявление следует адресовать не ему, а генеральной прокуратуре. Премьер с сарказмом выразил надежду, что в эту специальную группу смертников войдут лица, дезертировавшие с полей боев в ходе 44- дневной войны в Арцахе. <Думаю, что для <адаптации> они нашли правильный метод>, - сказал Пашинян.

Он добавил, что в ближайшее время в комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны будет подробный разговор. Премьер-

министр заметил, что представители оппозиции, бывшие в прошлом во власти, сами должны ответить, почему в результате их действий Карабах был признан частью Азербайджана. По его словам, эти люди внутри страны говорили и делали одно, в том числе, создавали отряды смертников, а за пределами - другое. Пашинян заверил, что власти страны непоколебимы в стремлении установить верховенство закона, а все те, кто его нарушит, будут наказаны.