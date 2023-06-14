Среда, 14 Июня 2023 15:35

АрмИнфо. Евросоюз внимательно следит за развитием событий в регионе. Об этом написал в своем микроблоге в Твиттер спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.

"Стрельба во всех районах должна быть остановлена. Важно сохранить положительную динамику последовательных встреч и добиться результатов за столом переговоров, которые принесут пользу Армении, Азербайджану и всему региону", - написал он.

Напомним, что вражеские силы со вчерашнего дня держат под прицельным огнем Ерасх. Провокации начались после заявления лидеров Турции и Азербайджана в Баку о необходимости заполучения экстерриториальный коридор через территорию Армении.

Кроме того, вторую неделю подряд вражеские силы подвергают интенсивному обстрелу позиции Армии обороны Арцаха. Огонь открывается также по позициям ВС РА в Гегаркунике и Сюнике.