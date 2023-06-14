Среда, 14 Июня 2023 15:34

АрмИнфо. Парламент Грузии 13 июня ратифицировал азербайджано-грузинское межправительственное соглашение об оборонном сотрудничестве.

Как сообщил заместитель министра обороны Грузии Григола Гиоргадзе, документ предусматривает сотрудничество между министерствами обороны двух стран. Соглашение охватывает такие сферы, как военное образование, обучение и учения, логистика, военная медицина, военное законодательство, военная топография, кибербезопасность, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и проч.

Стороны также намерены сотрудничать в области политики и безопасности. Следует отметить, что соглашение было подписано в Баку в апреле этого года министрами обороны Азербайджана и Грузии Закиром Гасановым и Джуаншером Бурчуладзе.