Среда, 14 Июня 2023 15:29

АрмИнфо.С 8 июня по 8 августа Ардшинбанк проводит розыгрыш поездки в Тунис и много других призов для держателей Mastercard банка.

По правилам акции, для того чтобы принять участие в акции, держатели Mastercard Ардшинбанка должны совершить покупки на сумму не менее 10 000 драмов РА через системы оплаты Apple Pay или Google Pay. Каждая покупка приравнивается к 10 баллам. При совершении покупок баллы будут накапливаться и в течение акции участники смогут выбрать себе подарок из предложенного списка.

На специальной странице официального сайта Ардшинбанка картодержатели должны заполнить заявку на свое участие в акции по следующей ссылке. Там же участники смогут в любой момент проверить количество накопленных баллов. В акции имеют возможность принять участие как владельцы кредитных, так и дебетовых Mastercard, кроме владельцев Business карт Ардшинбанка.

Каждый подарок имеет свою номинальную стоимость. Соберите необходимое количество баллов, выберите желанный подарок и подайте заявку на его получение. Подарки можно будет получить в течение 2-х месяцев после окончания акции. Выбрать на накопленные за время акции баллы можно только один подарок. Главный приз акции Ардшинбанка и Mastercard – поездка в Тунис на двоих. Помимо главного приза, можно выиграть множество интересных и полезных подарков: наушники, power bank, камера, термос, динамики и т. д. Всего будет разыграно 168 призов.