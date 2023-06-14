Среда, 14 Июня 2023 15:21

АрмИнфо. Россия и США меняют послов в Азербайджане.

Как стало известно сегодня, президент России Владимир Путин назначил послом в Азербайджане Михаила Евдокимова, освободив с этого поста Михаила Бочарникова. Соответствующие указы главы РФ опубликованы на официальном портале правовой информации РФ.

Евдокимов, 1959 года рождения, является карьерным дипломатом. Он в 1981 году окончил МГИМО, владеет английским и французским языками. С того же года работает в системе МИД. Работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате Министерства и за рубежом. Он работал миссии РФ в отделении ООН в Женеве, а в последние годы возглавлял Первый департамент стран СНГ МИД.

Кроме того, накануне комитет Сената США по международным отношениям провел слушания по выдвинутой, президентом США Джо Байденом кандидатуре на пост посла в Азербайджане карьерного дипломата Марка Либби.

Во время, состоявшихся слушаний, посвященных проверке готовности дипломатов возглавить дипломатическими миссии США в разных странах, Либби отвечая на вопросы сенаторов заверил, что в случае утверждения он поддержит усилия США по содействию справедливому и устойчивому мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией.

"Этот трагический конфликт оставил горькое наследие боли и недоверия. Решение вопросов территориальной целостности, суверенитета, прав и безопасности всех жителей региона, включая тех, кто проживает в Нагорном Карабахе, жизненно важно для достижения прочного и достойного мира. У этого конфликта нет военного решения, и США должны продолжать осуждать насилие или угрозы насилия. Благодаря помощи Соединенных Штатов и наших европейских партнеров стороны как никогда близки к достижению соглашения, и, если меня утвердят, то я обязуюсь помочь им в этом благодаря активной и настойчивой работе в Баку", - сказал он, добавив, что подписание мирного соглашения это только первый шаг.

"В случае утверждения я возглавлю межведомственную группу посольства в Баку для поддержки реализации возможного урегулирования. А успешная реализация мирного соглашения проложит путь к более глубоким связям между США и Азербайджаном, что стабилизирует регион и предотвратит появление конкурентов, которые стремятся расширить свое пагубное влияние, извлекая выгоду из конфликта", - резюмировал он.