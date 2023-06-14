Среда, 14 Июня 2023 15:21

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян в ходе встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком указал на содержательность повестки армяно-российских отношений и отметил, что стороны также работают над реализацией пункта 9 трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА, добавляя, что во встрече участвовал и вице- премьер-министр РА Мгер Григорян.

"Как вы знаете, мы заинтересованы в открытии, разблокировании всех транспортных и экономических связей в регионе, исходя из суверенитета и юрисдикции сторон, по территории которых проходят эти возможные инфраструктуры. Я уверен, что мы сегодня обсудим некоторые аспекты, я рад встретиться с вами по этому поводу", - сказал армянский премьер.

В свою очередь Алексей Оверчук заметил, что на днях в Сочи состоялась содержательная встреча премьер-министров РА и РФ, и констатировал успешное развитие двустороннего сотрудничества. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации отметил, что за первые 5 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 96 %.

Далее собеседники коснулись результатов переговоров, проведенных в рамках рабочей группы на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана в направлении разблокирования транспортно-экономических маршрутов на Южном Кавказе.

В этом контексте Никол Пашинян и Алексей Оверчук обсудили вопросы, связанные с восстановлением железнодорожного сообщения, осуществлением пограничного и таможенного контроля на основе суверенитета и юрисдикции сторон.

Перед встречей с премьер-министром, вице-премьер России также встретился с армянским коллегой Мгером Григоряном.

Собеседники обсудили актуальные вопросы армяно-российских отношений и темы, связанные с развитием сотрудничества в формате ЕАЭС в рамках работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией.