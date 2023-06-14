Среда, 14 Июня 2023 15:20

АрмИнфо.Первый в текущем году поезд Ереван-Батуми- Ереван компании "Южно-кавказская железная дорога" 14 июня отправился в рейс. Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, он довезет до грузинского курорта порядка 120 пассажиров.

"Мы рады приветствовать наших первых пассажиров, отправляющихся на отдых в Грузию. Компания ЮКЖД создала все условия для того, чтобы отпуск для них начинался уже с посадки на поезд: современное обслуживание на вокзалах, расширенный спектр услуг и комфортные условия в пути создают атмосферу отдыха и уюта с первых минут поездки. Реализованное до начала летнего сезона количество билетов позволяют нам с уверенностью утверждать, что данный маршрут пользуется большим спросом у граждан и гостей Армении", - отметил в ходе торжественной церемонии отбытия поезда генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников.

В текущем году частота рейсов увеличена по сравнению с 2022 годом: из Еревана поезд на Батуми будет отходить через день. На время летнего сезона движение по маршруту Ереван-Тбилиси- Ереван приостановлено, до Тбилиси можно будет доехать на батумском поезде. По сравнению с прошлым годом стоимость поездок осталась неизменной.

Другим нововведением, направленным на обеспечение большего удобства пассажиров, стало изменение начала маршрута Ереван-Севан-Шоржа-Ереван с остановочной платформы "Алмаст" на ереванский вокзал. Отправление с вокзала с более развитой инфраструктурой обеспечит любителям летнего отдыха на Севане большую доступность поездки. Несмотря на удлинение маршрута на 36 километров, время в пути останется неизменным - немногим более 3 часов. Электропоезд будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям до конца летнего сезона перевозок. При этом увеличена стоимость поездки по данному маршруту.

Отметим, что в Армении железнодорожные пассажироперевозки набирают популярность. За первые 5 месяцев текущего года рост количества пассажиров на ЮКЖД по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил 9% или 193,5 тысяч пассажиров.