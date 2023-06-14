Среда, 14 Июня 2023 14:55

АрмИнфо. Ситуация в Национальном Собрании Армении несколько обострилась после выступления депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Вигена Саркисяна по кандидатуре претендента в члены Комиссии по защите экономической конкуренции Анаит Саркисян, которую предложила оппозиционная фракция <Честь имею>.

В своем выступлении Хачатрян отметил, что в данном случае речь идет не о конкретной личности, а о явлении. Выразив уверенность в грамотности и честности кандидата в члены КЗЭК, он отметил, что проблема не о самом кандидате, а о явлении, которое наблюдается у всех на глазах. До 2018 года, по словам Хачатряна, в Армении наблюдалась извращенная атмосфера во всех сферах. Именно тогда и возникла проблема с безопасностью родины и Арцаха, в которых принимали участие и представители оппозиционных фракций парламента нынешнего созыва. Между тем, по словам Хачатряна, в Армении идет процесс по выводу с рынка монополий, каждый день меняется к лучшему атмосфера. <Вы хотите участвовать в этих изменениях? Судя по всему, не хотите, выставив в качестве жертвы вашего кандидата>, - заявил депутат, обращаясь к оппозиции.

В ответ оппозиционеры пытались прервать выступление представителя партии власти, на что Хачатрян призвал их замолчать. <Я благодарю вас за то, что вы сами доказали, что я был прав. Учитесь слушать, и не представляйте дело так, что вы спасаете родину, своими шагами и действиями пытаясь разрушить имеющиеся структуры>, - сказал Хачатрян.