Среда, 14 Июня 2023 14:40

АрмИнфо.В комитете по внешней политике фламандского парламента Бельгии принята резолюция по Арцаху с требованиями немедленного открытия заблокированного Азербайджаном Лачинского коридора и вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Резолюция была принята благодаря усилиям офиса "Ай Дат" Европы.

В принятом документе зафиксировано, что Лачинский коридор является жизненно важным звеном, связывающим Арцах с Республикой Армения, которое заблокировано Азербайджаном. Констатируется, что блокада создает гуманитарный кризис для местного армянского населения Арцаха и препятствует доступу к предметам первой необходимости, гуманитарной помощи и экономическим возможностям. Комитет по внешней политике фламандского парламента признает актуальность вопроса и призывает Азербайджан немедленно снять блокаду, обеспечив поток товаров, услуг и передвижение людей по коридору.

Более того, в резолюции подчеркивается необходимость немедленного вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении. Отмечается, что присутствие иностранных вооруженных сил в границах суверенного государства является нарушением международного права и нарушением принципов суверенитета. Резолюция призывает ЕС побудить Азербайджан прекратить свою враждебную политику в отношении армянского народа и обеспечить права и безопасность народа Нагорного Карабаха, перед которым стоит угроза геноцида.

Инициатор резолюции, член фламандского парламента Алессия Клаес, представляющая партию Новый фламандский "Альян" выразил признательность комитету парламента по внешней политике за принятие резолюции. "Мы едины в осуждении продолжающейся войны и призываем все стороны двигаться вперед в продуктивных дискуссиях к прочному миру", - отметила парламентарий.