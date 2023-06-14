Среда, 14 Июня 2023 14:40

АрмИнфо. Участившие случаи обстрелов вооруженными силами Азербайджана суверенной территории Армении не могут не вызывать озабоченности. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор> Саркис Ханданян.

Он отметил, что параллельно с активизацией обстрелов параллельно активными темпами идут и переговоры о нормализации двусторонних отношений. <Мы в очередной раз сталкиваемся с поведением Азербайджана, который до или после переговоров, демонстрирует свою

агрессивность, пытаясь получить большие преимущества в ходе переговорного процесса>, - отметил парламентарий.

Напомнив о вчерашнем обстреле территории Армении в районе Ерасха, Ханданян отметил, что в результате действий азербайджанской стороны пострадали гражданские инфраструктуры. <Там строится завод, в том числе, с привлечением американских инвестиций, и который может стать крайне важным проектом для Республики Армения>, - отметил парламентарий, добавив в то же время, что этот факт не поменяет позиции армянской стороны. Он выразил уверенность в том, что по вчерашнему инциденту заявит и гражданская миссия наблюдателей от Европейского Союза, которая направит свой отчет в ЕС.

На вопрос о том, как воспринимать мир, о котором все время говорят власти Армении, и агрессию, проявляемую Азербайджаном, депутат заметил, что лучшим проявлением сдерживания агрессии является движение к миру. <Правительство РА сделало по максимуму по данному процессу, выразив свою приверженность делу установления в регионе мира и стабильности. Наше требование к международным партнерам - сдержать аппетиты Азербайджана>, - отметил Ханданян.

Напомним, что министерство обороны РА выступило с сообщением об обстреле 13 июня в районе 18:30 ВС Азербайджана армянских позиций в Ерасхе. В результате обстрела поврежден гражданский автомобиль и другой объект. 14 июня в 11:30, согласно сообщению МО, двое иностранцев получили ранения в результате обстрела строящегося в Ерасхе металлургического завода. Их состояние здоровья, по данным Минздрава РА, оценивается как средней тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь.