Среда, 14 Июня 2023 14:27

АрмИнфо.На Городском пантеоне, 13 июня, в первую годовщину смерти великого армянского актера Рафаэля Котанджяна, был установлен памятник артисту авторства молодого и талантливого скульптора Замока Саргсяна.

Открытие памятника состоялось при участии семьи Котанджяна, близких друзей, представителей интеллигенции и почитателей творчества народного артиста.

Выступая со словом, все друзья и соратники Рафаэля Котанджяна отмечали необычайную интеллигентность актера, яркость, харизматичность, положительную энергию, которая заполняла собой буквально все пространство, невзирая на то, говорил ли что-либо артист в этот момент или просто находился в помещении. <Мы потеряли, а небеса обогатились>, - отметил ведущий, режиссер и журналист Карен Кочарян.

В беседе с корреспондентом АрмИнфо, скульптор Замок Саргсян отметил, что конечный эскиз проекта памятника был согласован с семьей Рафаэля Котанджяна. <На начальном этапе памятник имел совершенно другой вид, потом я принял решение все изменить. Естественно, окончательная версия была одобрена и согласована семьей Рафаэля Котанджяна, но для меня было крайне важно, передать правильно внутренний мир человека, его всюду узнаваемую улыбку, взгляд, энергию>, - отметил скульптор, подчеркнув, что для него изготовление памятника Рафаэлю Котанджяну было необычайно ответственной миссией.

Примечательно, что несколько лет назад Замок Саргсян получил награду на международном фестивале <Артфест> как лучший скульптор года именно с рук Рафаэля Котанджяна.

Молодой искусствовед рассказал, что когда видел Котанджяна в городе, не упускал возможности подойти к нему, поздороваться, поговорить, что всегда тепло было воспринято со стороны актера.

<Мы можем хорошо не знать человека, но ощущая ту положительную энергетику, доброту, благородность, которую он излучает, невольно начинаем любить его. Именно так у меня было с Рафаэлем Котанджяном>, - сказал Саргсян.

Отметим, что памятник из себя представляет 9 колон, на одной из коих установлен бюст артиста в шляпе с его неизменной улыбкой. <9 - было числом удачи актера>, - отметил автор, поясняя общую концепцию монумента. Как рассказал скульптор, в дальнейшем на колонах в стеклянных ящиках будут установлены реквизиты, которые использовал актер во время игры в своих театральных спектаклях.

В качестве материала для памятника Замок Саргсян использовал бронзу. <Бронза мне ближе всего, хотя я работаю с различными материалами. У нее есть особое свойство - она несгибаема, и по своей природе напоминает мне сильного, несломленного человека>, - подчеркнул скульптор.

Напомним, что Рафаель Котанджян родился 9 сентября 1942 года в Тбилиси. Окончив актерский факультет театрального института в Ереване, работал в Зангезурском государственном театре, а после Высших режиссерских курсов в Москве - на телевидении в Ереване. Затем вошел в состав труппы Ереванского драматического театра им. Г. Капланяна.

В конце 60-х годов актер получил известность, снявшись в эпизодической роли посетителя ресторана в фильме <Бриллиантовая рука>. В фильмографию Котанджяна также входят роли в таких картинах, как <Мужчины>, <Сердца трех>, <Наш двор>, <Пощечина>, <Роксолана>, <Графиня де Монсоро> и др. В общей сложности Котанджян сыграл в более чем 30 картинах в период с 1968 по 2019 гг.

Отметим, что Рафаэль Котанджян был награжден Орденом <За заслуги перед Отечеством>, медалью Мовсеса Хоренаци, удостоился звания <Народный артист Республики Армения>, <Заслуженный артист Армянской ССР>, получил титул Почетного гражданина Ереван, Межгосударственную премию СНГ <Звезды Содружества>.

Скончался актер в возрасте 79 лет 13 июня 2022 года.