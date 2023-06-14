Среда, 14 Июня 2023 12:00

АрмИнфо.В связи с наступлением летнего туристического сезона в Армении посольство США в Ереване напоминает гражданам Соединенных Штатов, что из-за продолжающегося конфликта между Арменией и Азербайджаном сотрудникам посольства и их семьям запрещены любые несущественные поездки в приграничные районы.

Отмечается, что по сравнению с сентябрем прошлого года есть некоторые смягчения, однако, сотрудниками дипмиссии запрещаются поездки, в частности: Тавушскую область восточнее Варагавана по автодороге Н37, восточнее Навура по автодороге Н36. В Гегаркуникскую область к востоку от Вардениса. Поездка в Джермук, мимо Гетика в Вайоцдзорской области по дорогам H42 и H43 и в Сюникскую область. По-прежнему запрещены и поездки в Нагорный Карабах.

Проезд через село Ерасх Араратской области разрешен, однако запрещены остановки.

"Граждане США должны продолжать проявлять осторожность вблизи всех международных границ между Арменией и Азербайджаном и избегать поездок вблизи зоны нагорно-карабахского конфликта и линии соприкосновения. Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе и его окрестностях, поскольку доступ ограничен", - говорится в сообщении дипмиссии.