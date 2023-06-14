Среда, 14 Июня 2023 11:50

АрмИнфо.Армения и Азербайджан согласились участвовать в публичных слушаниях в ЕСПЧ. Об этом сообщил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян Общественному телевидению Армении.

По его словам, письменный процесс завершен и суд ждет публичных слушаний. Открытое обсуждение состоится в рамках первой межгосударственной жалобы "Армения против Азербайджана", поданной 1 февраля 2021 года.

Первая межгосударственная жалоба, поданная в ЕСПЧ, касается нарушений Конвенции, совершенных Азербайджаном во время 44-дневной войны и в последующий период. Армения заявила, что Азербайджан нарушил права людей на жизнь, свободу от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование и ряд других. В жалобе также поднимаются вопросы защиты прав заключенных, вынужденных переселенцев Арцаха, пострадавших и раненых, представителей местных и международных СМИ.