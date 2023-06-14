Среда, 14 Июня 2023 11:47

АрмИнфо.Молчание международного сообщества или отсутствие целенаправленных карательных мер в отношении Азербайджана может привести к новой агрессии против демократической Армении. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал посол по особым поручениям РА Эдмон Марукян.

Он напомнил, что накануне подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по технике и инфраструктуре завода, строящегося за счет американо-армянских инвестиций на суверенной территории Армении. Посол опубликовал фотографии поврежденных автомобилей и инфраструктуры и отметив, что интенсивный огонь продолжался три часа.

<Это возмутительное поведение, которое идет вразрез со всеми усилиями, направленными на мирный процесс, и является вопиющим нарушением всех обязательств не применять силу. Мы решительно осуждаем это провокационное поведение и призываем наших международных партнеров принять меры против Азербайджана, включая санкции и прямые призывы воздержаться от подобного деструктивного подхода>, - отметил посол.

Он добавил, что молчание международного сообщества или отсутствие целенаправленных карательных мер в отношении Баку может привести к новой агрессии против демократической Армении.