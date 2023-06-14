Среда, 14 Июня 2023 11:46

АрмИнфо. С 2018 года и по сей день не произошло каких-либо серьезных изменений в перечне компаний - монополистов, поставляющих в Армению различные товары. Об этом 14 июня с трибуны Национального Собрания РА заявил депутат НС от оппозиционной фракции <Честь имею> Айк Мамиджанян в процессе представления Анаит Саркисян на должность члена Комиссии по защите экономической конкуренции.

Парламентарий отметил, что и нефтепродукты, и сахар, и другие товары в своем подавляющем большинстве поставляют те же компании, что и до 2018 года. <По моим данным, мало изменилась доля участников рынка нефтепродуктов, а рынок сахара вообще не изменился, то же самое касается и рынка зерновых культур. Что касается поставок бананов, то этот вопрос стал символом смены власти, и об этом вы лучше меня знаете>, - подчеркнул депутат, обращаясь к представителям правящей фракции <Гражданский договор>.

Отвечая на вопросы последних, Мамиджанян отметил, что граждане страны отдали голоса в пользу блока <Честь имею>, зная и слыша о стонах, раздающихся с мемориального военного комплекса <Ераблур>. <Они знали, что могут безопасно ездить в Арцах. В период нашего правления граждане не звонили мне, спрашивая, сдадут ли Мегри до субботы или воскресенья, чтобы спокойно поехать в этот регион. Именно по этой причине граждане страны и отдали свои голоса в нашу пользу>, - отметил Мамиджанян.

Что касается судебного процесса по делу бывшего главы Службы принудительного исполнения судебных актов Миграна Погосяна, то, как подчеркнул депутат, в данном случае речь должна идти о правовой ответственности одного конкретного лица, а не о всей политической силе.