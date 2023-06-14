Среда, 14 Июня 2023 11:44

АрмИнфо. В Госдепе США с нетерпением ожидают проведения Ереваном и Баку еще одного раунда переговоров в Вашингтоне, поскольку стороны продолжают вести мирный диалог в регионе Южного Кавказа. Об этом в ходе брифинга 13 июня заявил руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера в ответ на вопрос о причинах переноса даты встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне, которая планировалась на этой неделе.

Миллер отметил, что перенос встречи был на 100 процентов связан с проблемами в графике, а не с чем-то иным. "Как мы уже говорили ранее, мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению остающихся вопросов. Мы считаем, что соглашение находится в пределах досягаемости. К сожалению, эта встреча не может быть проведена на 100 процентов из-за проблем с расписанием, и мы с нетерпением ждем возможности перенести ее, как только сможем", - отметил он.

Миллер также отказался сообщить, возможна ли эта встреча до конца текущего месяца. "Я не собираюсь указывать сроки. Я лишь могу сказать, что мы с нетерпением ждем новой встречи", - резюмировал он.

Напомним, что на 12 июня в Вашингтоне была запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана. Однако, она была перенесена по просьбе азербайджанской стороны.