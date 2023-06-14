Среда, 14 Июня 2023 11:24

АрмИнфо. Очень важно, то, что Армения впервые включила Нагорный Карабах в состав территории Азербайджана. Об этом 13 июня в Европарламенте на слушаниях по ситуации, сложившейся в связи с блокадой Нагорного Карабаха Азербайджаном, заявил верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

При этом он констатировал, что Ереван и Баку признали территориальную целостность друг друга в конкретных выражениях.

"Это первый случай, когда армянский лидер, в данном случае Пашинян, выразил это в такой недвусмысленной форме. Это было совершенно недвусмысленно",- подчеркнул Боррель, при этом затруднившись сказать как будет развиваться ситуация дальше.

Однако, он выразил надежду на то, что Баку воспримет послание премьер-министра Армении и направит армянам Нагорного Карабаха "позитивный нарратив с четким посланием относительно их прав, их безопасности, что они будут полностью уважаемы".

"Это одно из посланий соглашения, которое должно идти рука об руку с другими пунктами переговорного процесса", - отметил Боррель.

Касаясь роли России в регионе, европейский чиновник заверил, что у Евросоюза, в отличие от других международных акторов, нет скрытой повестки дня или скрытых интересов в связи с ситуацией на Южном Кавказе.

По его слова, Брюссель заинтересован только в обеспечении прочного мира и стабильности в регионе. "Но нападение России на Украину оказало долгосрочное и негативное влияние как в политическом, так и в экономическом плане на региональном и глобальном уровне, особенно на Южном Кавказе", - добавил он.

Боррель также обратил внимание на тот факт, что Армения, как член "возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности, обратилась к ОДКБ за военной поддержкой в сентябре 2022 года, когда произошла военная эскалация". "Но Армения не получила никакой поддержки ни от России, ни от ОДКБ. Но мы также знаем, что в Карабахе размещены российские миротворческие войска по соглашению с правительством Азербайджана, и это, безусловно, важный аспект роли России в этом конфликте",- сказал глава дипломатии ЕС.

Примечательно, что еврочиновник также никак не отреагировал на призывы депутатов Европарламента ввести санкции в отношении Азербайджана на фоне его агрессивной риторики в отношения Армении и Арцаха.