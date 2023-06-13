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 Вторник, 13 Июня 2023 20:47
Алина Оганесян

Замглавы МИД РА: Агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира

Замглавы МИД РА: Агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира

АрмИнфо. Агрессивные действия Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении в значительной степени препятствуют экономическому развитию Армении и региональному экономическому сотрудничеству. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворгян в ходе выступления во время онлайн-заседания  Совета министров иностранных дел стран­ членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Подтвердив позицию Армении в вопросе разблокирования коммуникаций в регионе на основе суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции РА, Геворгян заметил, что разговоры о прохождении коридора по суверенной территории Армении являются территориальной претензией к нашей стране, что подрывает мир и безопасность в регионе.

Замминистра обратил внимание на продолжающуюся блокаду Лачинского коридора со стороны Азербайджана и ее социально-экономические последствия. Он подчеркнул, что агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана, нацеленная на истощение народа Нагорного Карабаха и лишения его средств к существованию, не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира.

Согласно источнику, по итогам встречи министры иностранных дел приняли ряд резолюций и решений, а также утвердили кандидатуру Армении в качестве страны- координатора Рабочей группы по культуре ОЧЭС на 2023-2025 гг.

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