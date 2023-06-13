Вторник, 13 Июня 2023 19:55

АрмИнфо.Установка Азербайджаном контрольно- пропускного пункта в Лачинском коридоре противоречит усилиям по укреплению доверия между двумя сторонами. Об этом, как передает госагентство Armenpress, заявил вице-председатель Европейской комиссии, верховный представитель ЕС союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе обсуждения в Европарламенте на тему "Отношения между Арменией и Азербайджаном и ситуация в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре>.

Боррель подчеркнул, что Лачинский коридор находится вне географической зоны ответственности миссии наблюдателей ЕС. <Есть территориальные зоны, приграничные районы Армении, откуда видно, что происходит в Лачинском коридоре, но сам коридор находится вне юрисдикции миссии и зоны их ответственности. Сейчас мы пытаемся найти решение этой конкретной проблемы>, - сказал он. На замечания европарламентариев о бездействии со стороны Комиссии, Боррель отметил, что на днях в Молдове состоялась очень важная встреча между президентом Франции, канцлером Германии и председателем Европейского совета. Кроме того, по словам вице- председателя Еврокомиссии, в июле в Брюсселе планируется еще одна встреча с Шарлем Мишелем. Он подчеркнул, что предпринимаются усилия по урегулированию армяно- азербайджанского конфликта, заявив в этой связи о готовности сторон продолжить переговоры.

Вместе с тем Боррель коснулся социально-экономической ситуации в Нагорном Карабахе, назвав ее довольно серьезной. В этом ключе он напомнил, что за последние два года ЕС реализовал различные инициативы по оказанию гуманитарной помощи местным жителям, для чего было выделено 70 млн. евро.