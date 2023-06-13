Вторник, 13 Июня 2023 19:55

АрмИнфо. 13 июня в 18:40 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении.

Как сообщает Министерство обороны, с армянской стороны потерь нет. <Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что подразделения ВС РА в 17:40 якобы открыли огонь в указанном направлении, не соответствует действительности.

Этим заявлением Минобороны Азербайджана сначала создало информационную почву, а затем открыло огонь в направлении армянских позиций>, - говорится в сообщении МО РА