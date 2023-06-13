Вторник, 13 Июня 2023 18:57

АрмИнфо.13 июня 2023 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения М.Н.Аязов принял директора Института Геофизики и инженерной сейсмологии им.А.Назарова НАН РА Джона Карапетяна.

В ходе встречи собеседники констатировали активное сотрудничество, многочисленные встречи учёных двух стран, участие в различных международных мероприятиях, обмен опытом в области сейсмологических исследований, которые проводятся в рамках Соглашения между Правительствами Туркменистана и Республики Армения о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геофизики и инженерной сейсмологии имени А.Назарова Национальной академии наук Республики Армения.

Отмечалось, что заинтересованность в партнёрстве объясняется совпадением целей научных исследований, схожими проблемами и поиском решений задач, стоящих перед сейсмологами в области геофизики, оценки сейсмической опасности, создания карт сейсмической опасности и риска, а также разработки новых методов исследований с использованием современной аппаратуры.

По окончанию встречи Посол М.Аязов передал письмо Р.Мередова, Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Дж.Карапетяну с приглашением принять участие в торжественной церемонии открытия нового градостроительного проекта - современного города Аркадаг.