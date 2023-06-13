|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Минобороны Азербайджана
|Замглавы МИД РА: Агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира
|Жозеп Борель: Установка Азербайджаном КПП противоречит усилиям по укреплению доверия между сторонами
|Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении, с армянской стороны потерь нет
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения принял директора Института Геофизики и инженерной сейсмологии им.А.Назарова НАН
|ВТБ (Армения) запускает онлайн-кредитование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат Карен Алавердян был избит в полицейском участке при исполнении своих профессиональных обязанностей - заявление
|Пашинян поздравил Лукашенко с 30-летием дипотношений между Арменией и Беларусью
|Азербайджан и Турция проведут в этом году 16 совместных учений
|Высокопоставленная российская делегация посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за нанесение ущерба недвижимым памятникам
|Рубен Варданян: Ценность Арцаха с точки зрения сохранения Армении для Монте была очевидна
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Третука и Сотка
|В МИД Армении убеждены: Азербайджан готовит почву для новой агрессии в отношении Арцаха
|Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в оккупированном Шуши
|Вице-премьер: Союзнические отношения народов Армении и России являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества
|Сергей Копыркин: Недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ
|Омбудсмены Арцаха и Армении провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки в связи с ситуацией вокруг НКР
|Омбудсмен Арцаха опубликовал обновленный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады НКР Азербайджаном
|Июль этого года ознаменуется фееричным событием: с 1 по 6 июля впервые в Армении состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week)
|Евросоюз в рамках проекта по стимулированию туризма в Армении содействовал открытию молоканского дома-музея "Чайбушка" в русском селе Фиолетово
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В отпуск на поезде
|Уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено
|Президент Арцаха Путину: Совместив наши стратегические интересы народы РФ и НКР смогут обеспечить для всех сторон стабильную атмосферу в регионе
|Премьер-министр РА поздравил Николая Денкова с избранием на пост премьер-министра Болгарии
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции ВС Армении в направлении Сотка
|«Простые» кредиты Ардшинбанка помогут предприятиям МСБ.
|Бегларян: Уже 6 месяцев Арцах находится под азербайджанской блокадой и терроризмом
|Ишхан Сагателян избран представителем Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн>
|Никол Пашинян согласился ответить на вопросы членов комиссии НС РА расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Азербайджан вырыл бункеры на раннехристианском кладбище армянского поселения Гявуркала
|Гражданин Армении в своем желудке попытался в ввезти в страну 652 гр гашиша
|В Армении создана рабочая группа по разработке стратегии развития города Гюмри
|Два армянских офицера обвиняются в халатном отношении к должностным обязанностям, приведших к необратимым последствиям в Хин Тахер в Арцахе в 2020 году
|Эрдоган свои первые зарубежные визиты после переизбрания совершит в Северный Кипр и Азербайджан
|Высший Духовный Совет призвал власти Армении воздерживаться от действий, оскорбляющих достоинство нации и занимать исключительно проармняскую позицию
|Армения и Беларусь отпраздновали 30-летие установления дипотношений
|Городской совет Парижа единогласно принял резолюцию об оказании неотложной гумпомощи народу Арцаха
|Посол России: В Москве обеспокоены попытками втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мать погибшего солдата признана виновной в похищении Пашиняна-младшего, но освобождена из под стражи по причине условного срока
|Министерство окружающей среды Армении ответило Азербайджану по поводу нового металлургического завода
|Пашинян: гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это очень важный вопрос
|Опрос: Число разочарованных Бархатной революцией в Армении заметно выросло
|По итогам туркмено-венгерских переговоров в верхах подписаны совместные документы
|Опрос: Только 3,8% армянской общественности не прочь видеть Арцах в составе Азербайджана
|Суд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверями
|В Сочи планируется встреча Путин-Пашинян
|Пашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку
|Ален Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении
|Конгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи Азербайджану
|Американские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности
|Мишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе
|Российский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе
|Право народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам I
|МВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВД
|Вражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в Арцахе
|Делегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГ
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АрмИнфо.Клиентам ВТБ (Армения) стал доступен новый сервис дистанционного оформления потребительских кредитов. Кредит можно получить, оформив онлайн-заявку на сайте банка без посещения отделения. Решение по кредиту наличными принимается за несколько секунд.
Онлайн-кредит доступен на срок от 1 года до 5 лет по годовой ставке от 14.5% до 18% (эффективная процентная ставка: 19.6% - 22.7%). Минимальная сумма займа составляет 100 тыс., максимальная – 10 млн. драмов РА.
Для дистанционного оформления кредита на сайте банка необходимо выбрать раздел «Онлайн кредит» и в открывшейся форме заполнить необходимые поля: номер социальной карты, номер телефона, желаемую сумму займа и его срок. Кредит доступен как действующим клиентам ВТБ (Армения), так и новым пользователям – в процессе оформления электронной заявки на получение кредита они могут мгновенно открыть карту и стать клиентом банка.
«Потребительские кредиты являются одним из самых популярных продуктов у населения страны, поэтому ВТБ (Армения) в рамках цифровой трансформации принял решение запустить их онлайн-оформление. Новая программа в нашей продуктовой линейке позволяет пройти путь оформления кредита за считанные минуты, не выходя из дома. При этом мы позаботились, чтобы процесс заполнения заявки по кредиту со смартфона или компьютера был максимально простым и понятным для пользователей», - прокомментировал заместитель генерального директора – председателя Директората банка ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.
На всех этапах дистанционной выдачи потребительского кредита в рамках соблюдения мер безопасности применяется биометрическая идентификация пользователя, а также СМС и мейл верификация.
|Армия обороны Арцаха опровергла очередную дезинформацию Минобороны Азербайджана
|Замглавы МИД РА: Агрессивные действия и блокадная политика Азербайджана не могут стать основой для долгосрочного и стабильного мира
|Жозеп Борель: Установка Азербайджаном КПП противоречит усилиям по укреплению доверия между сторонами
|Минобороны: Подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении армянских позиций, расположенных на Ерасхском направлении, с армянской стороны потерь нет
|Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Республики Армения принял директора Института Геофизики и инженерной сейсмологии им.А.Назарова НАН
|ВТБ (Армения) запускает онлайн-кредитование
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Адвокат Карен Алавердян был избит в полицейском участке при исполнении своих профессиональных обязанностей - заявление
|Пашинян поздравил Лукашенко с 30-летием дипотношений между Арменией и Беларусью
|Азербайджан и Турция проведут в этом году 16 совместных учений
|Высокопоставленная российская делегация посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян
|В Армении будут ужесточены меры ответственности за нанесение ущерба недвижимым памятникам
|Рубен Варданян: Ценность Арцаха с точки зрения сохранения Армении для Монте была очевидна
|ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Третука и Сотка
|В МИД Армении убеждены: Азербайджан готовит почву для новой агрессии в отношении Арцаха
|Эрдоган заявил о готовности открыть генконсульство Турции в оккупированном Шуши
|Вице-премьер: Союзнические отношения народов Армении и России являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества
|Сергей Копыркин: Недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ
|Омбудсмены Арцаха и Армении провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки в связи с ситуацией вокруг НКР
|Омбудсмен Арцаха опубликовал обновленный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады НКР Азербайджаном
|Июль этого года ознаменуется фееричным событием: с 1 по 6 июля впервые в Армении состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week)
|Евросоюз в рамках проекта по стимулированию туризма в Армении содействовал открытию молоканского дома-музея "Чайбушка" в русском селе Фиолетово
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В отпуск на поезде
|Уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено
|Президент Арцаха Путину: Совместив наши стратегические интересы народы РФ и НКР смогут обеспечить для всех сторон стабильную атмосферу в регионе
|Премьер-министр РА поздравил Николая Денкова с избранием на пост премьер-министра Болгарии
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции ВС Армении в направлении Сотка
|«Простые» кредиты Ардшинбанка помогут предприятиям МСБ.
|Бегларян: Уже 6 месяцев Арцах находится под азербайджанской блокадой и терроризмом
|Ишхан Сагателян избран представителем Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн>
|Никол Пашинян согласился ответить на вопросы членов комиссии НС РА расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Азербайджан вырыл бункеры на раннехристианском кладбище армянского поселения Гявуркала
|Гражданин Армении в своем желудке попытался в ввезти в страну 652 гр гашиша
|В Армении создана рабочая группа по разработке стратегии развития города Гюмри
|Два армянских офицера обвиняются в халатном отношении к должностным обязанностям, приведших к необратимым последствиям в Хин Тахер в Арцахе в 2020 году
|Эрдоган свои первые зарубежные визиты после переизбрания совершит в Северный Кипр и Азербайджан
|Высший Духовный Совет призвал власти Армении воздерживаться от действий, оскорбляющих достоинство нации и занимать исключительно проармняскую позицию
|Армения и Беларусь отпраздновали 30-летие установления дипотношений
|Городской совет Парижа единогласно принял резолюцию об оказании неотложной гумпомощи народу Арцаха
|Посол России: В Москве обеспокоены попытками втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мать погибшего солдата признана виновной в похищении Пашиняна-младшего, но освобождена из под стражи по причине условного срока
|Министерство окружающей среды Армении ответило Азербайджану по поводу нового металлургического завода
|Пашинян: гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это очень важный вопрос
|Опрос: Число разочарованных Бархатной революцией в Армении заметно выросло
|По итогам туркмено-венгерских переговоров в верхах подписаны совместные документы
|Опрос: Только 3,8% армянской общественности не прочь видеть Арцах в составе Азербайджана
|Суд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверями
|В Сочи планируется встреча Путин-Пашинян
|Пашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку
|Ален Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении
|Конгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи Азербайджану
|Американские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности
|Мишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе
|Российский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе
|Право народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам I
|МВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВД
|Вражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в Арцахе
|Делегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГ
|Читать больше
|Эксперт: Ошибка России в том, что она посчитала, что Армения никуда не денется, и оттягивала решение многих проблeм
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