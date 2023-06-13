Вторник, 13 Июня 2023 17:51

АрмИнфо.Клиентам ВТБ (Армения) стал доступен новый сервис дистанционного оформления потребительских кредитов. Кредит можно получить, оформив онлайн-заявку на сайте банка без посещения отделения. Решение по кредиту наличными принимается за несколько секунд.

Онлайн-кредит доступен на срок от 1 года до 5 лет по годовой ставке от 14.5% до 18% (эффективная процентная ставка: 19.6% - 22.7%). Минимальная сумма займа составляет 100 тыс., максимальная – 10 млн. драмов РА.

Для дистанционного оформления кредита на сайте банка необходимо выбрать раздел «Онлайн кредит» и в открывшейся форме заполнить необходимые поля: номер социальной карты, номер телефона, желаемую сумму займа и его срок. Кредит доступен как действующим клиентам ВТБ (Армения), так и новым пользователям – в процессе оформления электронной заявки на получение кредита они могут мгновенно открыть карту и стать клиентом банка.

«Потребительские кредиты являются одним из самых популярных продуктов у населения страны, поэтому ВТБ (Армения) в рамках цифровой трансформации принял решение запустить их онлайн-оформление. Новая программа в нашей продуктовой линейке позволяет пройти путь оформления кредита за считанные минуты, не выходя из дома. При этом мы позаботились, чтобы процесс заполнения заявки по кредиту со смартфона или компьютера был максимально простым и понятным для пользователей», - прокомментировал заместитель генерального директора – председателя Директората банка ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

На всех этапах дистанционной выдачи потребительского кредита в рамках соблюдения мер безопасности применяется биометрическая идентификация пользователя, а также СМС и мейл верификация.