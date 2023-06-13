Вторник, 13 Июня 2023 17:49

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы жилых домов 5/1 на улице Мазманяна, 47, 47/7 в кв. “Норашен”, 14/3 на улице Чауша, проспект Исакова, частично улица Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 6/7, 6/8 на улице Д. Анахата, жилые дома 15, 40/6, 56/6, 54/2 на улице Улнеци, жилые дома 7Б-9/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 1-3/2 на 37-ой улице, 1А, 2/1 на 39-ой улице Арабкира, абоненты (не являющиеся жильцами) “Зовуни”, частные дома квартала “Сирох Сртер” в Джрвеже, ресторанный комплекс “Мер Ашхар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 частные дома 36-59 на улице Христофори, частные дома 33-81 на улице Ростоми, жилые дома 3, 7 на улице Агатангехоса, абоненты-жильцы жилых домов 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Араташен;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

в Котайкской области:

10։00–15:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 в Зовуни , собственники “В. Варданян”, “Аветисян Ваграм”, “С. Самсонян”, воинская часть СНБ, МЧС, ООО ‘Вараздат”, каменный цех;

в Тавушской области:

11:00-13:00 села Неркин Гош и Гош в общине Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 54Б на пр. Комитаса, жилой дом 11 на 1-ом переулке Грибедова, частные дома 6-22 на улице Г. Арцруни, частные дома 58-93 на улице О. Эмина, частные дома 36-69 на улице Манушяна, абоненты-жильцы жилых домов 12, 14, 15 в Норашене, абоненты-жильцы жилых домов 89, 93, 105, 101 на улице Бабаджаняна, жилые дома 1, 1/1а, 1/10, 2, 2/1а 2/10, 3, 3/1 в кв. “Аэрация”, общежитие N7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилые дома 31/А, 33, 37 на пр. Тиграна Меца; жилые дома 1, 3, 5 на улице Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилой дом 5 на улице Корюна, абоненты-жильцы жилых домов 4, 6, 6/1 на переулке Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 8, 13, 28-30 на улице Г. Аветисяна, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома 153, 202, 203 на улице Арменакяна, частные дома 2, 8/8, 8/10, 10 на улице Г. Овсепяна, здание Государственного агентства здравоохранения, поликлиника № 5 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; ООО “Премиум Машинери Эй Эс”, ЧП “Ованнес Аристакесян”, жилые дома 28 на улице Манташяна, 7, 10, 12 на улице Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, частные дома на 1-ой улице Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, частные дома на переулках 1-5 на 1-ой улице Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом, 2-ом переулках 9-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита, частные дома Арташатского шоссе, колхоз “Нор Ухи”;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Нор Кюрин, Овташат, Мармарашен, Ранчпар; село Норамарг;

10:30-12:30 частично село Ерасх; села Паруйр Севак, Тигранашен, Армаш;

10:00-13:00 частично село Айгаван;

11:00-12:00 частично улицы С. Акобяна, Баграмяна, Нарекаци, Чауша, Аветисяна, частично трасса Ереван-Ерасх, абоненты (не являющиеся жильцами) 93, 96 на улице Маркса, 105 на улице Атарбекяна, 159 на улице Мясникяна в городе Арташат; села Азатаван, Баграмян, Беркануш, Бурастан, Далар, Димитров, Масис, Мргаван, Шаумян;

11:30-13:30 частично село Араксаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично квартал “Дзахапня” в городе Джермук, частично Ереванское шоссе; село Серс;

11:00-12:00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

10։00-13։00 жилые дома 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11 в 3-ем квартале, 24, 26 в 4-ом квартале, старшая школа N1, Дом Быта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

10:30-16։30 улицы Пионеракан, Волкова, Интернационал, Кармир Банакаиннери, Анрапетутяна, Барекамутяна, Гарни, Гегард и частично 2-ом микрорайон в городе Абовян;

10։30-13։30 частично села Маяковский, Балаовит, воинская часть Балаовита;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

11։00-16։30 частично кварталы “Ванатур”, “Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО “Гракнат”, “Нор Ац”, зал торжеств “Адам” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

в Гегаркуникской области:

10:00-15:00 воинская часть, прилегающая к городу Чамбарак, абоненты (не являющиеся жильцами), прилегающие к селам Шоржа и Зил;

10։00-15:00 частично улицы Мясникяна, Комитаса (средняя школа N1 и кварталы “ДОСААФ”) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Мартуни;

11:00-15:00 частично город Гавар, частично улицы Бошнагян, Саядян, Налбандяна, Саят-Новы, Азатутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), сельский муниципалитет, СНБ, следственный комитет, рынок Гавара, ЗАО “ВТБ-Армения банк”, ЗАО “Айбизнесбанк”, ОАО “АКБА банк”, “Айэкономбанк”, спортшкола Гавара, драматический театр, ООО “АРА Нане”, полиция Гавара, суд, областная полиция Гегаркуника, ГНКО ‘Гос. медицинский колледж Гавара”, военный комиссариат Гавара, телестанция “Кявар”, медицинская амбулатория “Арабкир” в городе Гавар;

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Дсех;

11:00-13:00 кварталы “Тарон 1, 2, 3, 4”, приусадебный участок “Энергетик”, телебашня, военный поселок ‘Саваш”, разрушенная церковь, станции “Базум”, “Азнвадзор”, “Арчут” в городе Ванадзор и село Арчут.