Вторник, 13 Июня 2023 17:47

АрмИнфо.Адвокат Карен Алавердян был избит в полицейском участке при исполнении своих профессиональных обязанностей. Об этом 13 июня в ходе пресс-конференции сообщил бывший председатель Палаты адвокатов Армении Ара Зограбян, представляя подробности избиения Алавердяна.

По его словам, адвокат в полицейском участке пытался остановить жестокое обращение со своим подзащитным, однако сам пострадал. "После того, как Алавердян попытался остановить избиение своего подзащитного, что произошло? Он был сам подвергнут обыску - хотя это строго запрещается законом. Затем адвокат сам был избит сотрудниками полиции, заключен в наручники, а после этого еще и в его отношении был применен слезоточивый газ. Представьте уровень наглости! Это не укладывается ни в какие моральные рамки", - отметил Зограбян, добавив, что в отношении адвоката возбуждено уголовное дело по признакам статьи о групповом хулиганстве.

Адвокат также обратил внимание, что у представителей патрульной службы, которые были в комнате допроса, при себе не было камер, которые должны быть при них. "Мы сейчас сталкиваемся с очень опасными тенденциями. Это может привести к очень страшным последствиям", - предупредил Зограбян, возмутившись с тем, что бездействует и Генпрокурор Армении.

В свою очередь защитник по делу о насилии в отношении подзащитного адвоката Карена Алавердяна Мариам Абрамян заявила, что полицейский погасил сигарету о нос человека, доставленного в полицию.

"Мой клиент не совершал ничего противоправного. Нам непонятно, за что его жестоко избивали и пытали. Об нос потушили сигарету, некоторые части лица обгорели. У него много травм, он прошел медицинское обследование, и было установлено, что целостность барабанной перепонки нарушена", - сказала Мариам Абрамян, добавив, что в скором времени он будет прооперирован.

Она также обратила внимание на тот факт, заключение судебно-медицинской экспертизы было принято достаточно поздно и потребовало больших усилий защитников.

Адвокат рассказала, что их профессиональной деятельности также препятствовали во время рассмотрения ходатайства о заключении под стражу.

Напомним, что 7 июня адвокат Карен Алавердян подвергся насилию со стороны полиции, и был задержан в Главном управлении полиции. Насилие было совершено после того, как адвокат попытался оказать профессиональную поддержку своему клиенту, тоже подвергшемуся насилию со стороны полиции.

Отметим, что ни Полиция Армении, ни следственные органы, ни офис Омбудсмена Армении, ни как не отреагировали на данный инцидент. Добавим также, что это уже второй подобный случай в этом году.