Вторник, 13 Июня 2023 17:47

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Беларуси по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Беларусь.

В послании, которое распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится: <На протяжении последних трёх десятилетий основанные на взаимном уважении и доверии армяно-белорусские межгосударственные отношения ознаменовались поступательным развитием взаимовыгодного и эффективного сотрудничества в самых разных областях.

Убеждён, что обоюдное стремление к дальнейшему углублению армяно- белорусского сотрудничества, активный диалог на высоком и высшем уровнях будут и далее способствовать укреплению и расширению двусторонней повестки, а также успешному взаимодействию в рамках Евразийского экономического союза во благо народов Армении и Беларуси. В этот знаковый для наших народов день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, удачи и всего самого наилучшего, а дружественному народу Беларуси - добра и благополучия".