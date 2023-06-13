Вторник, 13 Июня 2023 15:39

АрмИнфо. Высокопоставленная российская делегация, прибывшие в Ереван для участия в армяно-российском научно- образовательном форуме "Интеграция науки, образования и производства - драйвер модернизации экономики", посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и возложили цветы к вечному огню.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, в состав делегации входят специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов, заместитель министра образования и науки России Константин Могилевский и другие.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня в Ереване стартует двухдневный научно- образовательный форум "Интеграция науки, образования и производства - драйвер модернизации экономики". Мероприятие пройдет в Ереванском государственном университете с участием около 200 делегатов.

В открытии примут участие вице-премьер-министр РА Мгер Григорян, министр образования и культуры РА Жанна Андреасян, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, президент НАН РА Ашот Сагян, ректор ЕГУ Оганес Ованнисян, ректор Ломоносовского государственного университета Виктор Садовничий, представители университетов и научных организаций РА и РФ, менеджмента и бизнеса.

Армяно-российский научно-образовательный форум является первым двусторонним мероприятием в формате участия представителей ведущих университетов и научных учреждений обеих стран. Конференция призвана способствовать развитию и укреплению научных и образовательных связей между университетами двух стран.

Армяно-российский форум является частью запланированных Союзом ректоров России мероприятий, направленных на развитие международного сотрудничества в сфере образования и науки. С 2000 года под эгидой Союза ректоров России проведено более 80 конференций с участием более 6000 ректоров российских и зарубежных вузов. В рамках конференции гости посетят Музей русского искусства (коллекция профессора А. Абрамяна).