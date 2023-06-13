Вторник, 13 Июня 2023 15:38

АрмИнфо. В Армении будут ужесточены меры ответственности за нанесение ущерба недвижимым памятникам природы, истории и культуры. Национальное Собрание РА на пленарном заседании 13 июня в первом чтении обсудило поправки в Кодексе об административных правонарушениях.

По словам автора законодательной инициативы, депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Лилит Галстян, принятие документа обусловлено необходимостью повышения в Армении индивидуальной и общественной ответственности за охрану и использование недвижимых памятников природы, истории и культуры. Нынешняя ситуация в данном вопросе, продолжила докладчик, далека от удовлетворительной. Автор предлагает ужесточить, почти вдвое размеры административных взысканий, определенных 94- й и 95-й статьями Кодекса, а также установить соответствующие нормы в случаях повторного совершения того же правонарушения в течение шести месяцев. Галстян заметила, что одной лишь административной ответственностью проблему не решить, и по этой причине в дальнейшем она предложит внести поправки и в Уголовный кодекс.

Депутат подчеркнула, что при разработке документа был изучен опыт ряда европейских стран, а также Грузии и России, проведены обсуждения с заинтересованными организациями и специалистами.

Отметим, что правительство РА не возражает против представленного законопроекта.