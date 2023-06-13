Вторник, 13 Июня 2023 15:29

АрмИнфо.Сегодня исполняется 30 лет со дня смерти национального героя Армении и Арцаха Монте Мелконяна. Символично, что спустя тридцать лет освобожденный Монте и нашими многочисленными самоотверженными соотечественниками Арцах сегодня сталкивается с серьезными вызовами. Об этом написал экс-госминистр Арцаха, меценат Рубен Варданян.

"Монте был как нельзя прав, когда говорил, что мы можем считать последнюю страницу армянской истории перевернутой, если потеряем эту землю. Ценность Арцаха с точки зрения сохранения Армении для Монте была очевидна. Жаль, что сегодня в общественном пространстве не возобладает это простое и важное понимание, что Арцах является неоспоримой гарантией существования Армении. Мы в Арцахе показали, что не допустим, чтобы нас снова заставили покинуть родную землю или подвергли геноциду. Именно этим духом общенационального сопротивления и упорства заразился в свое время Монте, придя в Арцах вершить победы", - отметил он.

По словам Варданяна, встречаясь в Арцахе с самыми разными людьми, он слышал множество историй о мужестве, честности, самоотверженности героев Арцахской освободительной борьбы.

"Их пример вызывает огромное уважение и гордость. Я думаю, что наша главная задача должна состоять продолжении праведной борьбы и верности их ценностям, что позволит нам преодолеть этот сложный период, ибо, как говорил сам Монте: "Победа любого народа, прежде всего, - это результат национального единства, выстроенного на разумных расчетах"", - резюмировал Варданян.

Национальный герой Армении и герой Арцаха Монте <Аво> Мелконян родился 25 ноября 1957 года в небольшом калифорнийском городе Висейлия в семье Чарльза и Забел Мелконянов. В 1975 году Монте Мелконян с отличием окончил среднюю школу города Висейлия. В школе он проявлял особый интерес к истории и иностранным языкам. Больше всего Монте привлекала Япония, он посещал курсы языка и занимался восточными единоборствами. Еще в 1972-м директор школы Девид Греймс добивается того, чтобы Монте прошел летнюю школу в Токио. Из Японии он вернулся с блестящими знаниями, наградами и наилучшими рекомендациями от директора.

В период Арцахской войны Монте был известен как самый опытный, бесстрашный и требовательный командир, авторитет и популярность которого выходили далеко за пределы Армении и Арцаха. В Мартунинском районе семьи называли своих новорожденных сыновей Монте или Аво. На вопрос армянского журналиста: "Почему армяне со всего мира приехали воевать за Арцах?", - Монте ответил: "Вполне нормально, когда армянин приезжает и защищает свою Родину, это обязанность каждого армянского мужчины. Странно только одно - почему приехало так мало армян? Вот что странно".

Монте Мелконян погиб 12 июня 1993 года в селе Марзилу в ходе спецоперации. Его гибель стала национальной трагедией, миллионы армян по всему миру не могли поверить в то, что Аво уже нет.

"Мы не имеем право проиграть, мы должны отдать все, чтобы победить. Мы должны во многом себе отказывать, мы должны понимать, что эта война должна завершиться только нашей победой, другого варианта быть не может. Если мы потеряем Арцах, то закроем последнюю страницу в нашей истории", - говорил Монте Мелконян. В 1996 году Монте Мелконяну было посмертно присвоено высшее почетное звание РА "Национальный герой Армении". За заслуги перед Нагорно-Карабахской Республикой был удостоен высшего звания "Герой Арцаха" с вручением ордена "Золотой орёл" (1999).