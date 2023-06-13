Вторник, 13 Июня 2023 14:48

АрмИнфо.ВС Азербайджана обстреляли армянские позиции в направлении Третука и Сотка. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

<13 июня с 11:30 до 11:45 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным на участке Третук и Сотк. В направлении Сотка ВС Азербайджана применили также миномет.

С армянской стороны пострадавших нет>,- говорится в сообщении Минобороны Армении.