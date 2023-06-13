Вторник, 13 Июня 2023 14:47

АрмИнфо.

В МИД Армении выступили с заявление на фоне дезинформационной кампании, проводимой азербайджанской стороной.

Так, в заявлении МИД Армении от 13 июня обращается внимание на тот факт, что в течение длительного времени министерство обороны Азербайджана практически каждый день распространяло ложные новости о якобы нарушениях режима прекращения огня со стороны Армии обороны Арцаха, зоне ответственности российских миротворцев.

"Примечательно, что в информационных бюллетенях РМК, российскими миротворцами, зафиксированы нарушения режима прекращения огня только с азербайджанской стороны.

Принимая во внимание уже ставший традиционным азербайджанский опыт обеспечения "информационного сопровождения" перед проведением очередных операций по применению силы и искусственного возложения первичной ответственности за будущие операции на другую сторону, есть серьезные опасения полагать, что военно-политическая руководство Азербайджана, несмотря на все взятые на себя обязательства, готовит почву для дальнейших агрессивных действий и этнических чисток в Нагорном Карабахе", - заявили в МИД Армении.

В этой связи официальный Ереван призвал российские миротворческие силы строго следовать режиму прекращения огня и расследовать все инциденты, о которых сообщил Азербайджан, публично представляя всю ситуацию.

"В то же время Республика Армения подтверждает свою позицию о необходимости направления в Нагорный Карабах международной миссии по установлению фактов. Данная миссия также может предоставить достоверную и беспристрастную информацию как о ситуации на линии соприкосновения, так и о гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе, который был вызван ввиду установления Азербайджаном незаконного контрольно-пропускного пункта. Это было сделано в нарушение порядка, предусмотренного Трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, нарушением режима Лачинского коридора, блокированием поставок природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах, а также обстрелом граждан и сельскохозяйственной техники азербайджанскими военными", - добавили в МИД РА

В заключении в МИД подчеркнули, что Республика Армения уверена, что решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха посредством диалога Баку- Степанакерт в рамках международного механизма является срочным и неотложным, и призывает международное сообщество поддержать этот процесс.