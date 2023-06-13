Вторник, 13 Июня 2023 14:44

АрмИнфо.Турция готова открыть генеральное консульство в Шуши по первому заявлению азербайджанской стороны о готовности к данному шагу. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в открытой части переговоров в расширенном составе с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во вторник в Баку.

По словам президента Эрдогана, благодаря Шушинской декларации связи Анкары и Баку повысились до уровня союзничества, а турецкая сторона полна решимости и далее развивать взаимодействие с дружественным Азербайджаном. "Мы готовы открыть генконсульство в Шуши, как только скажет азербайджанская сторона. Хакан бей [Фидан - глава МИД] и в этом вопросе незамедлительно: Если в Шуши откроется наше генконсульство, это будет особым посылом всему миру, в том числе Армении", - сказал Эрдоган.

Политик далее привлек внимание к работе Фонда просвещения Турции в Азербайджане. "Планируем, что в будущем году наша школа начнет функционировать в новом кампусе", - сообщил президент.

Президент Турции сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана и тему поставок грузов по Срединному транспортному коридору через Каспийское море, в том числе в контексте задействования ж/д Баку-Тбилиси-Карс, передает Анадолу.

Напомним, что жемчужина Арцаха - Шуши перешла под азербайджанский контроль по трехстороннему заявлению лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года.