Понедельник, 12 Июня 2023 21:47

АрмИнфо. Союзнические отношения народов Армении и России, имеющие богатую историю, являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества между нашими государствами. Об этом 12 июня на приеме, приуроченном Дню России заявил вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян.

"Сердечно поздравляю вас и всех граждан РФ с государственным праздником - Днем России. Для современной России этот день символизирует российскую государственность с ее многовековой историей, культурой и традициями . Этот праздничный день знаменуется

достижениями, ценностями единства и солидарности, что, в свою очередь, определяет силу России", - добавил Григорян.

Вместе с тем он констатировал, что сегодня планомерно развивается армяно-российское сотрудничество в экономической, гуманитарной, торговой, культурной и других сферах.

"Между нашими странами налажено конструктивное взаимодействие в рамках международных организаций. Динамика развития наших отношений находится на высоком уровне

Тем не менее, мы имеем большой потенциал для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и выражаем готовность и в дальнейшем прилагать все усилия с целью обеспечения должного уровня стратегического взаимодействия Армении и России.

Убежден, что конструктивный диалог между нашими странами и двустороннее сотрудничество будут и далее активно развиваться, что позволит нам еще больше расширить армяно-российскую многоплановую повестку", - резюмировал Григорян.