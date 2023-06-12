Понедельник, 12 Июня 2023 21:46

АрмИнфо. Россия, страна с более чем тысячелетним опытом самостоятельной государственности, неповторимым природным и духовным богатством. Об этом 12 июня на приеме, приуроченном Дню России заявил посол России в РА Сергей Копыркин.

"Наша держава объединила в себе множество народов, хранителей уникальной и самобытной культуры, последователей различных религиозных конфессий. Жить в согласии, взаимном уважении взглядов и традиций друг друга бережно хранить наш общий дом и его святыни, честно трудиться, в этом залог благоденствия нашей родины именно поэтом россияне сегодня живут в свободной и сильной стране", - подчеркнул дипломат.

Вместе с тем он констатировал, что Российская Федерация является одним из ключевых игроков на международной арене, без которого невозможно решить актуальные мировые, проблемы справиться с новыми вызовами и угрозами международной безопасности. Копыркин добавил, что России как независимое и самостоятельное государство намерено проводить взвешенную, многовекторную политику с осознанием своей особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях.

"Россия открыта для конструктивного партнерства с государствами мира, не собирается держать курс на изоляцию, не имеет предвзятых взглядов или враждебных намерений к другим странам. В то же время рассчитываем на отношения, строящиеся на принципах равноправия и взаимного учета интересов

Что касается нашего ближайшего соседства, то здесь главной целью для нас является формирование и поддержание атмосферы мира, согласия и приверженности общему развитию и процветанию. При этом, недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ", - добавил дипломат.

По его словам, обновленная концепция внешней политики РФ предусматривает возможность как симметричного, так и ассиметричного ответа на такого рода действия.

"В настоящее время вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине. Несмотря на кризис, вызванный парадоксальной близорукостью и безудержным эгоизмом западных элит с Россией остаются друзья, в числе которых - Армения, занимающая особое место среди наших внешнеполитических партнеров с учетом стратегического и союзнического характера двусторонних отношений. Все мы прекрасно знаем, что российско-армянские отношения как связи между народами имеют гораздо более глубокую историю, измеряясь не десятилетиями, а веками", - сказал посол.

В этом ключе он констатировал, что нельзя предать забвению тот факт, что большую часть 20-го века Армении и РФ были в составе единого государства, вместе боролись с самым страшным за всю историю человечества злом в лице нацизма, вместе восстанавливали общую великую родину после войны, закладывая крепкий фундамент дальнейшего развития экономики, науки, культуры.

"И сегодня мы во многом опираемся на тот единый духовный, культурный, исторический стержень, который созидался десятками поколений наших предков, и на который, я убежден, будут опираться будущие поколения. Важно, что на современном этапе взаимодействия между Россией и Арменией развивается не только на двустороннем треке, но и в более широком интеграционном контексте, в частности в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ", - заявил посол.

"Искренне рад отмечать этот праздник в кругу настоящих друзей, будучи послом РФ в Армении главной своей задачей вижу прежде всего дальнейшее укрепление и углубление российско-армянских союзнических отношений, расширение экономических, военно- политических и культурно-гуманитарных связей. Уверен, что сотрудничество между РФ и Арменией, которое затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества, будут оставаться прочной основой для мира, процветания и благополучия наших народов", - сказал Копыркин.

При этом он обратил внимание на тот факт, что отмечаемый сегодня день России связан с поворотными событиями в новейшей истории нашей страны, с фундаментальными изменениями в политической, социальной, экономической сферах. "За это время Россия прошла непростой путь становления в новой реальности и последовательного развития, сочетая гибкость и прагматизм в реагировании на новые запросы и вызовы современного мира, с сохранением культурного и духовного кода народов нашей страны, приверженности их традиционным ценностям. Этот день - повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, задуматься о настоящем и будущем отечества, о своем долге перед грядущими поколениями", - подытожил посол РФ.

После торжественного приема, в котором принимали общественно-политические деятели, представители зарубежных дипломатических представители, аккредитованных в РА, перед гостями выступил Академический дважды Краснознамённый, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова.