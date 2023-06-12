Понедельник, 12 Июня 2023 21:46

АрмИнфо.Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян и защитник прав человека Армении Анаит Манасян провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки(Armenian Bar Association).

Согласно сообщению ЗПЧ, в ходе встречи была представлена информация о проводимой правозащитными организациями работе по установлению фактов нарушений прав человека в Арцахе и приграничных населенных пунктах Армении в результате преступлений, совершенных Азербайджаном, а также информация о проводимой работе по были представлены международные платформы относительно гуманитарных условий, созданных в НКР в условиях продолжающейся блокады, и существующих проблем.

Представители Армянского юридического общества Америки, в свою очередь, представили проводимую Союзом работу, направленную на повышение международной осведомленности о нарушениях прав человека в Армении и Арцахе и обеспечение международного участия.

Обоюдно подчеркнута необходимость использования правовых инструментов защиты прав человека, и обеспечения непрерывности эффективного взаимодействия в этом вопросе.