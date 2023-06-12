Понедельник, 12 Июня 2023 21:44

АрмИнфо.Защитник прав человека Республики Арцах 11 мая опубликовал обновленную версию специального доклада на трех языках о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате шестимесячной блокады Арцаха со стороны Азербайджана.

В докладе всесторонне и подробно представлены данные о нарушениях 7 индивидуальных прав, 5 прав уязвимых групп и 4 коллективных прав, которые отражают углубляющийся гуманитарный кризис и геноцидальную политику Азербайджана в отношении народа Арцаха.

Ниже приведены некоторые из основных данных, отражённых в Докладе о нарушениях прав человека вследствие шестимесячной блокады: количество передвижений людей по трассе Степанакерт-Горис (по Лачинскому коридору) сократилось примерно в 198 раз (2246 въездов и выездов вместо 445 900); зафиксировано почти в 58 раза меньше движения автомобилей по дороге, чем должно было быть без блокады (вместо 167 440 зафиксировано 2867 въезда и выезда автомобилей, причём только со стороны Красного Креста и российских миротворцев).

Кроме того, было импортировано примерно в 13 раз меньше жизненно важных грузов, чем должно было быть без блокады (5574 тонн вместо 72 800 тонн); из-за блокады домой не смогли вернуться в общей сложности около 3900 человек, в том числе 570 детей; из-за прекращения плановых операций около 1400 граждан лишились возможности решить проблемы со здоровьем посредством операций.

Помимо прочего, Азербайджан полностью или частично прервал подачу газа из Армении в Арцах в общей сложности на протяжении 117 дней; на протяжении вот уже 154 день полностью прервано электроснабжение из Армении в Арцах, что привело к введению веерных отключений и многочисленных аварий; по предварительным оценкам около 11 000 человек фактически потеряли свою работу и источник дохода (включая случаи сохранения рабочих мест), что составляет более 50% от общего числа работников частного сектора; экономике страны нанесён ущерб в размере около 346 миллионов долларов; ряд нарушений прав более остро проявляется среди уязвимых групп, в частности, 30 000 детей, 9 000 инвалидов, 20 000 пожилых людей, 60 000 женщин (женщин и девочек) и 15 000 перемещенных лиц.

В дополнение к продолжающимися и многократным нарушениям положений Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, на протяжении вот уже 80 дней обязательное исполнение решения Международного суда ООН об обеспечении беспрепятственного въезда и въезда людей, машин и грузов по Лачинскому коридору не совершается Азербайджаном, в очередной раз попирающим высшие международные ценности и принципы. Более того, после этого азербайджанская сторона прибегла к агрессивным действиям, повлёкшим за собою новые человеческие потери и страдания среди арцахского населения.

С 23 апреля Азербайджан установил незаконный контрольно-пропускной пункт (КПП) у моста Хакари. Следовательно, международное сообщество имеет не только право, но и неоспоримое обязательство как можно скорее исполнить решение высшего международного суда практическими средствами и предотвратить будущие азербайджанские преступления, в том числе планируемое новое и жестокое преступление против человечества.

Все правонарушения Азербайджана против народа Арцаха совершаются в рамках государственной политики расовой дискриминации (армянофобии), а также направлены против его права на самоопределение и факта его реализации, с целью окончательного решения конфликта в свою пользу посредством этнической чистки по логике "нет народа, нет права".

Систематически и последовательно проводимая Азербайджаном политика этнической ненависти проявилась как в ходе агрессии против народа Арцаха, так и после установления режима прекращения огня, и неоспоримо доказывает, что любой статус Арцаха в составе Азербайджана равносилен этнической чистке Арцаха и геноциду армян Арцаха. Следовательно, в контексте арцахского конфликта право на самоопределение равно праву людей жить на своей Родине.

Основополагающее право народа Арцаха на самоопределение, а также посягательства и угрозы со стороны Азербайджана его физическому существованию на базе расовой дискриминации являются более чем достаточными основами для защиты народа Арцаха международным сообществом и международного признания Республики Арцах на основе принципа "признание во имя спасения".

С докладом можно ознакомиться по следующей ссылке: https://artsakhombuds.am/ru/document/1028.