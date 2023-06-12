Понедельник, 12 Июня 2023 18:06

АрмИнфо. В Ереване впервые состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week), в рамках которой будут представлены коллекции 20 армянских дизайнеров. Организатором подобного фееричного события в нашей стране выступила Палата моды и дизайна Армении.

Участников Недели моды ожидают изысканные показы коллекций признанных дизайнеров в модной индустрии, знаменитый конкурс молодых дизайнеров Fashion Scout Armenia, а также множество других увлекательных мероприятий.

У публики будет возможность посетить выставочные залы, в которых представлено более 50 армянских брендов, принять участие в панельных дискуссиях и полюбоваться уникальными выставками.

Встречи с дизайнерами позволят фэшн энтузиастам пообщаться со своими любимыми деятелями модной индустрии, а вечеринки и нетворкинг предоставят широкие возможности для общения с гостями из других стран, включая модную прессу, экспертов, байеров и инфлюенсеров.

<Основная цель мероприятия - продемонстрировать армянскую индустрию моды и объединить ее с современными стандартами и технологиями. Весь цифровой маркетинг разработан с использованием передовых технологий искусственного интеллекта, что обеспечивает плавную интеграцию традиционного мастерства с современными инновациями. Более того, дизайнеры представят гендернонейтральные и всесезонные коллекции, раздвигая границы модных условностей>, - говорится в сообщении Организаторов.

Палата Моды и Дизайна планирует сделать это мероприятие ежегодным, развивая модную индустрию в Армении, и поднимая ее на международный уровень. Такое масштабное мероприятие как Неделя моды в Ереване предоставит замечательную возможность армянским дизайнерам продемонстрировать свои последние работы, а любителям моды погрузиться в невероятный мир фэшна и открыть для себя последние тенденции.

В мероприятии примут участие также более 20 престижных международных изданий, таких как Vogue Italy, Wear UK, ELLE Italy, Marie Claire Arabia, Lemile Germany, FAULT Magazine, L'Officiel Italy, Fucking Young! и многие другие.

Неделя Моды в Ереване пройдет с 1 по 6 июля в культурном центре (ул. Маштоца, 7а) при финансировании Министерства экономики Армении, Программы развития частного сектора GIZ, Южнокавказской программой TVET, при поддержке Посольства Великобритании в Ереване. Частными спонсорами выступают компании <Времена Года>, LA BIOSTHETIQUE Paris, Schweppes и ArtLife.

Полное расписание Недели моды можно найти на сайте www.fdc.am