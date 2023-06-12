Понедельник, 12 Июня 2023 17:58

АрмИнфо. В селе Фиолетово 8 июня открылся молоканский дом-музей "Чайбушка", в котором представлены история, культурные ценности и образ жизни молокан.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, созданию музея содействовали Европейский Союз и Федеративная Республика Германия в рамках инициативы ЕС "Развитие инновационного туризма и технологий в Армении" (EU4Business ITTD).

На церемонии открытия присутствовали члены делегации Европейского Союза в Армении, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), Лорийского областного муниципалитета, молоканской общины в Армении и др.

Открытие музея является свидетельством крепких связей внутри молоканской общины и говорит о ее стремлении сохранить и рассказать посетителям о своем уникальном образе жизни, традициях, обычаях и о личных историях молокан. Гости мероприятия имели возможность ознакомиться с тщательно подобранными экспонатами музея: фотографиями, одеждой, изделиями ручной работы и другими интерактивными предметами.

Основатель музея Анатолий Михайлов отметил, что давно мечтал об этом. "Мне всегда хотелось рассказать о нашей культуре, наших обычаях. Приглашаю всех в село Фиолетово, чтобы отвлечься от городской суеты, соприкоснуться с историей молокан, насладиться чистейшим горным воздухом, зарядиться энергией и попробовать вкус натуральных продуктов", - отметил он.

Руководитель группы EU4Business ITTD Вильгельм Гьюго подчеркнул, что это очень важное культурное наследие. "Мы ценим вашу открытость, позволяющую туристам увидеть все эти жемчужины", - добавил Гьюго.

Представитель Европейского Союза в Армении (ЕС) Антонис Цамулис сказал: "Мы благодарны за возможность открыть для себя скрытые стороны Армении, которые очень интересны. ЕС был рад поддержать этот проект. Мне лично очень приятно познакомиться с молоканской общиной в Армении".

Село Фиолетово было основано в 1838-40 гг. До 1936 года село называлось Никитино. Фиолетово расположено в 14 км от курортного Дилижана и в 25 км от города Ванадзор, в Гугаркском регионе Лорийской области Армении. Жители - сосланные из Царской России русские молоканского вероисповедания. До распада СССР в Армении насчитывалось 30 молоканских сел. На сегодняшний день Фиолетово - единственное село, где проживают исключительно молокане. Молокане, вперемешку с армянами и другими представителями разных национальностей, проживают также в соседнем с Фиолетово селе Лермонтово, в столице Армении - Ереване, в Дилижане, Ванадзоре, Гюмри и других местах республики.