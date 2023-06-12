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 Понедельник, 12 Июня 2023 17:56

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 13 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  жилой дом 2/1 на улице Грибоедова, жилые дома 19, 21 на улице Заряна, жилой дом 51 на улице Дпроци, частные дома 1-34 на 7-ой улице Канакера, частный дом 2 на 1-ом переулке 6-ой улицы Канакера, частные дома 5/1, 6, 7/1, 27, 28 на улице Фанарджяна, частные дома 22-51/1 на улице Думани, 3-47/3 на улице Каленци, частные дома 1-10 на 38-ой улице Арабкира, 1-7 на улице Барбюса, жилые дома 35/20-45/12 на улице Ачаряна, жилые дома 55/5-188/17 на улице Царава Ахбюра; абоненты-жильцы 5, 6, 7, 34А в 3-ем квартале Давташена, Ереванский государственный спортивный колледж олимпийского резерва; жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна, здания I и II компании “Армгипрозем”, республиканский наркологический центр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 79 на улице Арташисяна, 39 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00  жилые дома 13, 15, 23 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 2 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ЗАО “ВТБ-Армения банк”, жилой дом 33/3 на улице Манандяна, ООО “Премиум Машинери Эй Эс”, ЧП “Ованнес Аристакесян”, частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, частные дома на 1-ой улице Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1, 2, 3, 4, 5 переулках 1-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, частные дома на 1-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 9-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-ом переулке 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 1-омтупике 10-ой улицы Норагавита, частные дома на 2-ом переулке 11-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); колхоз “Нор Ухи”;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Оганаван;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  села Рья Таза, Мирак, Меликгюх, Дерек, Мичнатун, Сипан, Авшен, Алагяз, Гегарот, Цилкар, Джамшлу, Лернапар;

 

в Араратской области:

10:00-12:00  квартал “Каярани” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00-13:00  частично село Воскетап; села Севакаван и Тигранашен;

11։30-13։30 частично село Араксаван;

 

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Гомк;

11։00-12։00 частично село Вернашен;

 

в Гегаркуникской области:

11։00–13:00  населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–16:00  населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00  села Лчаван, Маеникс, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севан Ишхан”, воинская часть Карчахбюра, ГНКО ‘Национальный парк ‘Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”, станции операторов “Тим Телеком”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

 

в Лорийской области:

11:00-17:00    села Дзорагюх и Дзорагетаван;

13:00-17:00  телестанция, аэропорт в городе Степанаван; села Саратовка, Новосельцево, Гетаван;

 

в Сюникской области:

11:00-14:00 село Бнунис;

11:00-16:00  села Шагат и Балак; частично село Ангехакот;

15:00-17:00 село Торуник.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00  абоненты-жильцы жилых домов 5/1 на улице Мазманяна, 47, 47/7 в кв. “Норашен”, 14/3 на улице Чауша, проспект Исакова, частично улица Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 6, 6/7, 6/8 на улице Д. Анахата, жилые дома 15, 40/6, 56/6, 54/2 на улице Улнеци, жилые дома 7Б-9/4 на пр. Азатутяна, жилые дома 1-3/2 на 37-ой улице, 1А, 2/1 на 39-ой улице Арабкира, абоненты (не являющиеся жильцами) “Зовуни”, частные дома квартала “Сирох Сртер” в Джрвеже, ресторанный комплекс “Мер Ашхар” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00  частные дома 36-59 на улице Христофори, частные дома 33-81 на улице Ростоми, жилые дома 3, 7 на улице Агатангехоса, абоненты-жильцы жилых домов 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Армавирской области:

11:00-17:00  село Араташен;

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00  села Парпи, Газараван, Базмахбюр;

 

в Котайкской области:

10։00–15:00  частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 в Зовуни , собственники “В. Варданян”, “Аветисян Ваграм”, “С. Самсонян”, воинская часть СНБ, МЧС, ООО ‘Вараздат”, каменный цех;

 

в Тавушской области:

11:00-13:00  села Неркин Гош и Гош в общине Дилижан.

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