Понедельник, 12 Июня 2023 17:50

АрмИнфо. С 14 июня компания <Южно-Кавказская железная дорога> переходит на летний график движения пассажирских поездов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

В текущем году, в отличие от прошлого, увеличена частота рейсов по маршруту Ереван-Батуми- Ереван. Из Еревана фирменный поезд <Армения> будет отходить через день. Маршрут будет действовать по обыкновению до 30 сентября, и по расчетам ЮКЖД, в текущем году на данном маршруте будет обслужено до 40 тысяч пассажиров.

Еще одним нововведением текущего летнего сезона является изменение пункта отправления пригородного электропоезда Ереван- Севан-Шоржа-Ереван. В отличие от прошлых лет электропоезд будет отходить не от остановочного пункта <Алмаст> (община Канакер-Зейтун), а от вокзала <Ереван>. Хотя в этом случае маршрут будет удлинен на 36 километров, время в пути останется неизменным - 3 часа от Еревана до Шоржи. Это добавит удобства пассажирам, которые будут пользоваться развитой инфраструктурой столичного вокзала, а увеличенная скорость в пути позволит преодолеть расстояние до озера Севан в то же время. Движение начнется с 16 июня.

В качестве новых услуг летнего сезона 2023 года на вокзале <Ереван> будут предоставляться услуги камеры хранения разного габарита. Кроме того, в начале сезона планируется запуск обновленной версии автоматизированной программы продажи билетов на электропоезда местного сообщения. Пилотный запуск намечается в июне. Обновленная программа позволит организовать продажу билетов по интернету - через мобильное приложение и терминалы самообслуживания на вокзалах. Фактически, билетные кассиры в поездах будут выполнять функции контролера, проверяя купленные билеты считывающим устройством. Конечно, покупка билета в билетной кассе не отменяется. Во всех билетных кассах установлены РS-терминалы для безналичной оплаты.

На летний сезон уже поступили заявки для групповых, корпоративных и туристических перевозок. В целом же в местном сообщении планируется в только летний сезон перевезти более 170 тысяч пассажиров, что станет свидетельством клиентоориентированности ЮКЖД и ее готовности предоставить качественные перевозочные услуги желающим.