Понедельник, 12 Июня 2023 16:57

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян направил поздравительное послание лидеру Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России.

В послании говорится:

"Многоуважаемый Владимир Владимирович! Сердечно поздравляю Вас и весь российский народ с Днем России.

Многовековая дружба армянского и русского народов, а также стратегические и союзнические отношения армянского и российского государств сформировали значимую историю и большой потенциал для дальнейшего развития. Арцах, как один из важных субъектов Южного Кавказа, имел и имеет свое особое место в этих отношениях. Одним из показателей этой важности является заключение перемирия в 2020 году при активном посредничестве и под гарантии России.

Поэтому мы высоко оцениваем роль России и лично Ваш вклад в вопросе прекращения кровопролития и предотвращения новых крупномасштабных агрессий и трагедий в Арцахе. Народ Арцаха радушно принял миссию российских миротворцев, видя в них прочные гарантии свободного и достойного проживания на своей Родине.

Сейчас, когда Азербайджан делает все, чтобы посредством продолжающейся блокады и угроз Арцаху разрушить хрупкую архитектуру безопасности Арцаха и региона, равно как и российские гарантии, мы уверены, что, совместив наши стратегические интересы и объединив усилия, наши два народа смогут обеспечить для всех сторон стабильную и достойную атмосферу в регионе".