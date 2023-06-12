Понедельник, 12 Июня 2023 16:56

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание Николаю Денкову в связи с его избранием премьер-министром Республики Болгария.

В телеграмме, которую распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится:<Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий пост премьер-министра Республики Болгария. Уверен, что в период своего пребывания на посту Вы будете способствовать дальнейшему развитию и расширению межгосударственных отношений, основанных на общих ценностях, культурной близости и исторической дружбе между армянским и болгарским народами.

Пользуясь случаем, желаю Вам неиссякаемой энергии и успехов в Вашей ответственной миссии, а дружественному народу Болгарии - процветания и прогресса.

Напомним, что Народное собрание (парламент) Болгарии 6 июня утвердило главой правительства страны академика Николая Денкова, который, согласно договоренностям, будет занимать этот пост на ротационной основе. На должность главы кабмина 60-летнего Денкова выдвинула коалиция ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Проект совместного правительства с ротационным премьер-министром стал итогом переговоров ПП-ДБ с парламентской коалицией ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил). Кандидатуру Денкова поддержали 132 депутата, 69 проголосовали <против>.