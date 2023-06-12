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АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание Николаю Денкову в связи с его избранием премьер-министром Республики Болгария.
В телеграмме, которую распространила пресс-служба правительства РА, в частности, говорится:<Сердечно поздравляю Вас с избранием на высокий пост премьер-министра Республики Болгария. Уверен, что в период своего пребывания на посту Вы будете способствовать дальнейшему развитию и расширению межгосударственных отношений, основанных на общих ценностях, культурной близости и исторической дружбе между армянским и болгарским народами.
Пользуясь случаем, желаю Вам неиссякаемой энергии и успехов в Вашей ответственной миссии, а дружественному народу Болгарии - процветания и прогресса.
Напомним, что Народное собрание (парламент) Болгарии 6 июня утвердило главой правительства страны академика Николая Денкова, который, согласно договоренностям, будет занимать этот пост на ротационной основе. На должность главы кабмина 60-летнего Денкова выдвинула коалиция ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария"). Проект совместного правительства с ротационным премьер-министром стал итогом переговоров ПП-ДБ с парламентской коалицией ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил). Кандидатуру Денкова поддержали 132 депутата, 69 проголосовали <против>.
|Вице-премьер: Союзнические отношения народов Армении и России являются надежным фундаментом для дальнейшего развития многогранного сотрудничества
|Сергей Копыркин: Недружественные шаги в отношении России и ее союзников будут находить адекватный ответ
|Омбудсмены Арцаха и Армении провели онлайн-дискуссию с представителями Армянской коллегии адвокатов Америки в связи с ситуацией вокруг НКР
|Омбудсмен Арцаха опубликовал обновленный доклад о нарушениях индивидуальных и коллективных прав человека в результате блокады НКР Азербайджаном
|Июль этого года ознаменуется фееричным событием: с 1 по 6 июля впервые в Армении состоится Неделя моды (Yerevan Fashion Week)
|Евросоюз в рамках проекта по стимулированию туризма в Армении содействовал открытию молоканского дома-музея "Чайбушка" в русском селе Фиолетово
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В отпуск на поезде
|Уголовное производство в отношении генерал-лейтенанта Джалала Арутюняна временно приостановлено
|Президент Арцаха Путину: Совместив наши стратегические интересы народы РФ и НКР смогут обеспечить для всех сторон стабильную атмосферу в регионе
|Премьер-министр РА поздравил Николая Денкова с избранием на пост премьер-министра Болгарии
|Вражеские силы обстреляли из минометов позиции ВС Армении в направлении Сотка
|«Простые» кредиты Ардшинбанка помогут предприятиям МСБ.
|Бегларян: Уже 6 месяцев Арцах находится под азербайджанской блокадой и терроризмом
|Ишхан Сагателян избран представителем Верховного органа партии АРФ <Дашнакцутюн>
|Никол Пашинян согласился ответить на вопросы членов комиссии НС РА расследованию обстоятельств 44-дневной войны
|Азербайджан вырыл бункеры на раннехристианском кладбище армянского поселения Гявуркала
|Гражданин Армении в своем желудке попытался в ввезти в страну 652 гр гашиша
|В Армении создана рабочая группа по разработке стратегии развития города Гюмри
|Два армянских офицера обвиняются в халатном отношении к должностным обязанностям, приведших к необратимым последствиям в Хин Тахер в Арцахе в 2020 году
|Эрдоган свои первые зарубежные визиты после переизбрания совершит в Северный Кипр и Азербайджан
|Высший Духовный Совет призвал власти Армении воздерживаться от действий, оскорбляющих достоинство нации и занимать исключительно проармняскую позицию
|Армения и Беларусь отпраздновали 30-летие установления дипотношений
|Городской совет Парижа единогласно принял резолюцию об оказании неотложной гумпомощи народу Арцаха
|Посол России: В Москве обеспокоены попытками втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Мать погибшего солдата признана виновной в похищении Пашиняна-младшего, но освобождена из под стражи по причине условного срока
|Министерство окружающей среды Армении ответило Азербайджану по поводу нового металлургического завода
|Пашинян: гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе продолжается, и это очень важный вопрос
|Опрос: Число разочарованных Бархатной революцией в Армении заметно выросло
|По итогам туркмено-венгерских переговоров в верхах подписаны совместные документы
|Опрос: Только 3,8% армянской общественности не прочь видеть Арцах в составе Азербайджана
|Суд по делу о похищении сына премьер- министра РА проходит за закрытыми дверями
|В Сочи планируется встреча Путин-Пашинян
|Пашинян-младший: каждый случай должен получить соответствующую правовую оценку
|Ален Симонян: давления международных партнеров могут предотвратить дальнейшую агрессию Азербайджана против Армении
|Конгрессмен США призывает коллег присоединиться к требованию положить конец американской военной помощи Азербайджану
|Американские сенаторы требуют от администрации Байдена привлечь Азербайджан к ответственности
|Мишустин: Россия придает особое значение процессу разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе
|Российский генерал выступил в Баку за разблокирование транспортных связей на Южном Кавказе
|Право народа Арцаха на самоопределение не может быть предметом переговоров - Арам I
|МВД Армении выступило с разъяснениями относительно крупного ДТП, произошедшего по вине кортежа главы МВД
|Вражеские силы обстреляли трактор, выполняющий сельхозработы на участке Карвин в Арцахе
|Делегация Tуркменистана принимает участие в заседаниях Eвразийского Mежправсовета и совета глав правительств СНГ
|Пакистан и Туркменистан подписали совместный план ускоренной реализации ТАПИ
|Эдвард Сандоян официально назначен ректором РАУ
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|СБ РА: создание международного механизма обеспечения прав и безопасности народа Нагорного Карабаха остается приоритетом для Армении
|Левон Тер-Петросян провел встречу с послом России
|Левон Аронян не поедет в Баку для участия в Кубке мира по шахматам
|Ереван: По просьбе Баку намеченная на 12 июня встреча в Вашингтоне отложена
|Кристина Квин стала свидетелем напряженной ситуации на границе близ села Тех в Сюнике
|Сотрудники СНБ Армении получат возможность улучшить свои жилищные условия
|Британский министр считает неприемлемым любое посягательство на основные права человека, учитывая непрекращающуюся агрессию Азербайджана против Армении
|В Армении два военных университета будут объединены в один
|Армянские спортсмены получат больше финансовых средств на подготовку к чемпионатам мира и Европы
|Лукашенко: Разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам
|В регионах Армении будут внедрены передвижные офисы системы пробации
|B солнечном Дилижане пройдет армяно-грузинский фестиваль <Мимино>
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Читать больше
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