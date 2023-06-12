Понедельник, 12 Июня 2023 14:35

АрмИнфо.Ардшинбанк предложил предприятиям МСБ - резидентам РА, в том числе, работающим в сельском хозяйстве, возможность долгосрочного кредитования на более выгодных условиях.

Кредиты выдаются на приобретение основных и оборотных средств, погашение кредиторской задолженности, в том числе, на рефинансирование действующих кредитов в других финансовых организациях или в самом Ардшинбанке, а также на развитие бизнеса.

Банк предлагает долгосрочное кредитование сроком до 15 лет, с максимальной суммой кредита до 50 миллионов драмов РА, 100 000 долларов США или евро. При этом для погашения основной суммы заемщикам предоставляется льготный период до 12 месяцев, а с учетом сезонности бизнеса, банк разработает индивидуальный график погашения основной суммы.

«Решение о выдаче кредита принимается очень быстро, в течение 3-х рабочих дней, кроме этого решение принимается при упрощенном анализе бизнеса заемщика, что значительно сокращает сроки выдачи кредита и упрощает процедуру его оформления»,- сообщили в пресс-службе Ардшинбанка.

Онлайн-заявку на получение кредита “Простой” можно подать по ссылке https://www.ardshinbank.am/content/simple , более подробно об условиях предоставления кредита можно узнать, перейдя по ссылке https://bit.ly/3IY363Z.