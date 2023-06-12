Понедельник, 12 Июня 2023 14:09

АрмИнфо.Уже 6 месяцев Арцах находится под азербайджанской блокадой и терроризмом. Об этом написал советник президента Арцаха Артак Бегларян.

Он подчеркнул, что положения Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. должны неукоснительно выполняться и режим Кашатагского (Лачинского) коридора должен быть восстановлен без какого-либо контроля или вмешательства со стороны Азербайджана.

"Народ Арцаха силен и полон решимости в своей борьбе за то, чтобы свободно и достойно жить на своей Родине, с четким ожиданием того, что он не будет оставлен на этом пути в одиночестве как армянским народом, так и Республикой Армения и международным сообществом", - добавил он.